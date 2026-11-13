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Kocaeli'de imar sorunları çözüm ve teknoloji gündemiyle masaya yatırıldı

Kocaeli'de 12 ilçe belediyesi temsilcileri Dilovası'nda bir araya gelerek plan notları, emsal transferi, baz istasyonları ve yapay zeka denetimini görüştü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de imar sorunları çözüm ve teknoloji gündemiyle masaya yatırıldı

Toplantıda ele alınan konular:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında her ay düzenlenen imar toplantısı bu kez Dilovası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda plan notları, çatı arası piyesleri, emsal transferi, baz istasyonları ve numarataj işlemleri gibi uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İlçe belediyelerinin karşılaştığı sorunlar aktarılırken, uygulamalarda ortak bir yaklaşım geliştirilmesine öncelik verildi.

Teknoloji ve denetim önerileri:

Gündemde öne çıkan bir başka başlık, yapı ruhsatına esas olan zemin ve temel etüt raporlarının denetiminde teknolojinin kullanılması oldu. Katılımcılar, raporların teknik ve şekli uygunluğunun değerlendirilmesinde OCR (Optik Karakter Tanıma) ile birlikte yapay zeka destekli kontrol algoritmalarının pilot olarak uygulanmasının faydalı olabileceğini ifade etti. Ayrıca numarataj süreçlerinde mimari projelerin içerik kontrolü ve baz istasyonlarına ilişkin uygulamaların da teknolojik destekle standartlaştırılabileceği tartışıldı.

Belediyeler arası uyum ve katılımcılar:

Toplantının açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyeler arasındaki bilgi paylaşımına vurgu yaparak; "Her ay farklı bir ilçemizde bir araya gelerek, aranızda tecrübe aktarımı yapıyorsunuz. Burada ele aldığınız konular Kocaeli’miz için gerçekten çok önemli. Alacağınız kararlar ilçelerimize ve tüm şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelleri katıldı. Katılımcıların ortak hedefi, uygulamalarda birlik sağlamak ve denetim süreçlerini hızlandıracak pratik çözümler geliştirmek oldu.

KOCAELİ&#039;DE 12 İLÇE BELEDİYESİNİN TEMSİLCİLERİ, İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARI VE...

KOCAELİ'DE 12 İLÇE BELEDİYESİNİN TEMSİLCİLERİ, İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE DİLOVASI'NDA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA, YAPI RUHSATI SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI DA GÜNDEME GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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