Yozgat spor vadisi'ne at çiftliği kuruldu, kurslar 15 günde başlayacak

Yeni at çiftliği ziyaretçilerin ilgisini çekti

Yozgat Belediyesi'nin Spor Vadisi'ndeki çalışmaları kapsamında kurulan at çiftliği, bölgeye getirilen 5 at ile hizmete başladı. Atlar, Spor Vadisi'ne gelen vatandaşlara yeni bir aktivite seçeneği sunuyor ve deneme sürüşleri şimdiden ilgi gördü.

faaliyetlerin başlatılması ve plan:

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yürütülen çalışmaların vatandaşların beklenti ve taleplerine cevap vermeyi amaçladığını belirterek, "Spor Vadisi’ne çok değişik aktiviteler koyduk. Yozgatlı hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini farklı şekillerde karşılamak istiyoruz" dedi. Arslan, atların alana getirildiğini ve deneme sürüşlerinin başladığını, binicilik kurslarının 15 gün içerisinde başlayacağını ifade etti.

kayıt, ücret ve düzen detayları:

Başkan Arslan, kursların belirli bir düzen ve kayıt sistemiyle yürütüleceğini vurgulayarak, "Binicilik kurslarımız ücretli olacak. Bir kayıt işlemi yapılacak. Bunlar kurumsal olarak işlemesi gereken kurslar. Canı sıkılanın gelip gittiği bir ortam olmaması lazım" dedi. Belediye, faaliyetin sürekliliğini sağlamak amacıyla kayıt ve ücretlendirme uygulayacağını ve kursları "ciddi bir kurs anlayışı" ile sürdüreceklerini kaydetti.

Atla ilk kez binen ziyaretçiler de deneyimlerini paylaştı. Zeynep Özkaya, ilk başta korktuğunu ancak alışınca keyif aldığını söyleyerek, "At binmek çok güzel bir şey. İlk başta binerken çok korktum ama binip alıştıktan sonra çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. Dilek Kocaer ise ata binmenin farklı ve heyecan verici olduğunu belirterek, "Başta insana korku veriyor ama alıştıkça çok seviyorsunuz" dedi.

DİLEK KOCAER