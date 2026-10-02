Yerköy'de Ankara rotalı takside 5 bin 626 sentetik ecza hap ortaya çıkarıldı

operasyonun ayrıntıları:

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a gelmekte olan bir ticari taksi hakkında alınan ihbar doğrultusunda çalışmaya başladı. Ekipler, araç ve yolcu üzerinde yaptıkları kontrolleri planlı şekilde gerçekleştirdi.

ele geçirilen malzeme ve süreç:

Aramalarda, 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 626 sentetik ecza hap ele geçirildi. Bulunan haplara ilişkin işlemler yerinde başlatıldı ve deliller muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturmanın sürdüğü ve konuyla ilgili diğer detayların yetkili birimlerce ileride paylaşılabileceği kaydedildi.

YOZGAT’IN YERKÖY İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ. -