Kocaeli’de normalleşme için geniş çaplı temizlik ve tahliye çalışması

Kocaeli’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Kocaeli’de etkili olan şiddetli yağışların ardından, kentin birçok noktasında hasar tespit, temizlik ve su tahliye çalışmaları yoğun şekilde yürütülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe birimleri, günlük yaşamın normale dönmesi için alanlarda çalışıyor.

saha organizasyonu ve personel dağılımı:

Ekipler, yollarda ve alt geçitlerde biriken suyu tahliye ediyor, mazgal ve kanallardaki atıkları temizliyor; çamur, taş ve diğer kalıntılar iş makineleriyle kaldırılıyor. Belediye ayrıca su tankerleriyle yıkama çalışmaları yaparken, riskli noktalarda yeni yağışlara karşı kontroller gerçekleştiriliyor. Çalışmalara 3 bin 16 personel ve 954 araç ile destek veriliyor.

başkanlar sahada incelemelerde bulundu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ve Başiskele’de saha incelemeleri yaptı; incelemelere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Başkan Büyükakın, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplerden son durum raporunu aldı.

birimler arası koordinasyon ve destek çalışmaları:

Hasar tespit çalışmaları AFAD ile birlikte yürütülüyor; tespitlerin tamamlanmasının ardından evleri zarar gören aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması için Kocaeli Valiliği ile koordinasyon sağlanacak. Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 722 personel ve 412 araç ile, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise bin 300 personel ve 87 araç ile çalışmalara katkı sunuyor.

Ekipler gelen ihbarları değerlendirerek öncelik sırasına göre bölgelere yönleniyor ve yağıştan etkilenen vatandaşların taleplerini yerinde tespit ediyor. Su tahliyesi, çevre temizliği ve hasar giderme işlemlerinin devam ettiğini, yeni yağışlar için riskli noktalarda önleyici tedbirlerin alındığını belirtiliyor.

KOCAELİ’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN ETKİLENEN BÖLGELERDE HASAR TESPİT, TEMİZLİK VE SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL VE YÜZLERCE ARAÇLA SAHADA GÖREV YAPIYOR.