Kocaeli'de sahada hizmet: Büyükakın Karamürsel'de talepleri yerinde dinledi

Büyükakın'ın ziyaret rotası:

Tahir Büyükakın, Karamürsel programına yapımı devam eden Aksa Camii ve Külliyesini ziyaret ederek başladı. Cami Dernek Başkanı Hasan Ateşoğlu ve dernek yöneticileri, inşaata verdiği destek için Büyükakın’a teşekkür etti. Yapılan incelemelerde, yürütülen çalışmaların durumu ve ilerleme planları hakkında bilgi alındı.

Esnaf ve vatandaşla doğrudan iletişim:

Gün boyunca ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Büyükakın, işletme sahipleriyle sohbet ederek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen hizmetleri anlattı, istek ve şikâyetleri not aldı. Esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileyen başkan, yerel sorunların çözümünde sahada olmanın önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında geçen haftalarda oğlunu kaybeden Karamürsel Merkez Taksi çalışanı Ali Esen'e taziye ziyaretinde bulunan Büyükakın, bu tür birebir temasların hem toplumsal dayanışma hem de belediye hizmetlerinin yönlendirilmesi açısından değerli olduğunu belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı:

Başkan Büyükakın, kent genelinde projeleri vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Tüm bu çalışmalar, vatandaşlarımızın daha mutlu olmasını sağlamak içindir. Çünkü onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." dedi. Açıklamada, hizmet anlayışının sahada kalmaya ve yurttaşa dokunan projeler üretmeye devam edeceği ifade edildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KARAMÜRSEL’DE CAMİ İNŞAATINDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİNİ DİNLEDİ.