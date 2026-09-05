Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği karşısında 75. randevuya çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşmanın düdüğünü yönetecek isim Çağdaş Altay olurken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak yapacak.

Maç öncesi tablo:

Bu sezon Başkent temsilcisi Gençlerbirliği iyi bir çıkış sergilerken, bordo-mavililer henüz beklenen sonuçlara ulaşamadı. Trabzonspor, ev sahibi olmanın verdiği avantajla taraftar desteğini arkasına alacak; Gençlerbirliği ise deplasmanda puan veya puanlar arayacak.

Tarihi rekabetin rakamları:

İki takım lig tarihinde yarınki karşılaşmayla birlikte 75. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 74 maçta Trabzonspor 41 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 14 kez sahadan üstün ayrıldı; 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin filelere gönderdiği gol sayısı 140, Başkent temsilcisinin gol sayısı ise 74 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Trabzon'daki yüzdesel üstünlük:

Ev sahibi takımın üstünlüğü özellikle sahasında belirgin. Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 lig maçında 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 84 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.

Geçmişten iki önemli an:

Geçen sezon iki karşılaşmadan Gençlerbirliği galibiyetleri çıktı; sezonun son haftasındaki maçta Gençlerbirliği deplasmanda 3-0 kazanmış, Ankara'daki maçta ise 4-3 üstün gelmişti. Daha gerilere gidildiğinde ise 27 Mayıs 1973 tarihi unutulmaz bir anı olarak öne çıkıyor. O dönemde TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son haftada Gençlerbirliği'ni 4-0 yenmesi halinde 1. Lig'e yükselecekti; ancak Gençlerbirliği maça çıkmadı ve TFF, müsabakayı 3-0 hükmen Gençlerbirliği aleyhine tescil etti. Bu karar sonucunda Kayserispor 1. Lig'e yükselirken, Trabzonspor bir yıl sonra şimdiki adıyla Süper Lig'e çıktı.

Yarınki müsabaka, hem lig tablosu açısından hem de iki takım arasındaki tarihsel rekabetin bir sonraki bölümünü yazmak açısından önem taşıyor. Taraftarlar ve takım yöneticileri, sahadaki performansı ve sonuçları yakından takip edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA TRABZONSPOR YARIN SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞACAK.