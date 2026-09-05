Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde 10 takviyeyle kadrosunu baştan kurdu

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde kadrosunu yeniledi

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun birinci transfer döneminde önemli bir yapılanma sürecinden geçti. Türkiye'de 22 Haziran 2026'da başlayan ve 5 Eylül 2026'da sona eren transfer döneminde siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde toplam 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı ve 16 isimle yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan kulüp, önümüzdeki sezon için kadro dengesini değiştirmeye odaklandı.

kaleciler değişti:

Siyah-beyazlılar kaleci hattında köklü değişikliğe gitti. Almanya'dan transfer edilen Alexander Nübel, Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yedeği olmayı reddetmesinin ardından Beşiktaş'a katıldı. Kulüp ayrıca yedek seçenek olarak Doğan Alemdar'ı da kadrosuna ekledi. Bu hamlelerin ardından geçen sezon kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu ve Devis Vasquez ile yollar ayrıldı.

hücum hattına yapılan hamleler:

Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken isimlere yöneldi. Siyah-beyazlıların en önemli transferi olarak öne çıkan Dusan Vlahovic, son olarak forma giydiği Juventustan transfer edildi ve yeni takımında çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti. Takımın hücum seçenekleri Leandro Trossard, İlhan Fakılı ve kiralık olarak kadroya katılan Ernest Poku ile çeşitlendi; ayrıca Fabio Miretti kiralık olarak transfer edildi. Geçen sezon Beşiktaş'ın ligde attığı gol sayısı 59 olarak kaydedilmişti; bu nedenle hücum hattına yapılan takviyeler sezon hedefleri açısından kilit önemde.

Yeni transferler arasında ayrıca Kassoum Ouattara, Ümit Akdağ ve Salih Özcan gibi isimler bulunuyor; bazı oyuncular bonservisle alınırken bazıları kiralık formülle takıma dahil edildi.

Kulüp yönetiminin ve teknik heyetin önceliği, hem defansif dengeleri hem de hücum verimliliğini artırmak olarak belirlendi. Yapılan hamlelerle kadro derinliği güçlendirilirken, genç oyunculara da fırsat tanınması planlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim transfer döneminde ayrıca Ernest Muci, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Joao Mario, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Arda Kılıç, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Emrecan Uzunhan ile yollarını ayırdı. Ayrıca Devrim Şahin, Elan Ricardo ve Cumali Gürsel 2026-2027 sezonunu kiralık olarak geçirecek.

Beşiktaş'ın bu yaz gerçekleştirdiği transfer hareketliliği, takımın hem kadro yapısını baştan kurma niyetini hem de Vincenzo Italiano döneminde yeni bir karakter oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Sezon başlangıcına kadar alınan oyuncuların takıma uyum süreci ve sahadaki performansı, Beşiktaş'ın hedeflerine ne ölçüde ulaşacağını belirleyecek.

BEŞİKTAŞ, 2026-2027 FUTBOL SEZONUNUN BİRİNCİ TRANSFER DÖNEMİNDE 10 OYUNCUYU KADROSUNA KATARKEN 16 OYUNCUYLA DA YOLLARINI AYIRDI.