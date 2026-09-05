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Mudanya Çağrışan bağlantı yolunda genişletme ve asfalt çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağı güçlendirme çalışması kapsamında Mudanya Çağrışan’daki 1.100 metre bağlantı yolunu 8 metreye çıkarıyor; çalışmalar eylül ayında da sürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Mudanya Çağrışan bağlantı yolunda genişletme ve asfalt çalışması

Mudanya Çağrışan bağlantı yolunda yenileme çalışmaları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım ağını güçlendirme programı kapsamında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bağlantı yolunda asfalt kaplama çalışmasına başladı. Proje, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve bölgedeki erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Başlatılan çalışmada bağlantı yolu toplam 1.100 metre uzunluğunda belirlendi. Proje kapsamında 7.000 ton kazı ve dolgu imalatı tamamlandı; mevcut 5 metre olan yol genişliği, planlama doğrultusunda 8 metre'ye çıkarılıyor. Bu düzenleme, özellikle ağır taşıt ve servis trafiğinin yoğun olduğu hattın konforunu ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Ulaşım seferberliği Şahin Biba başkanlığında yürütülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ağustos ayında il genelinde 53 noktata, 6 kilometrelik güzergâhta 15 bin tonu aşkın sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiş; tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan bütüncül planlamayla Eylül ayına hızlı bir başlangıç yapmışlardır.

mahallenin beklentisi ve ulaşım etkisi:

Çağrışan Mahallesi Muhtarı AhmetGün çalışmanın yerel ulaşım açısından önemine vurgu yaptı: “Bu bölgede çok yoğun bir araç trafiği oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba’nın talimatı doğrultusunda çok güzel bir yol yapılıyor. Resmen otoban gibi. Çok sağ olsunlar. İyi ki varlar. Bu yolla beraber direk tırlar, otobüsler Mudanya’ya ulaşım sağlayacak. En yakın zamanda inşallah alt geçidimiz de olacak. Mahallemizin ulaşımla ilgili tüm sorunları çözülmüş olacak”.

Projeyle birlikte bölgedeki ağır taşıt ulaşımı kolaylaşacak, toplu taşıma hatlarının işletme verimliliği yükselecek ve mahalle içi trafik güvenliği iyileşecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu güzergâhın bölge ulaşımında daha etkin bir bağlantı noktası haline gelmesi bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUDANYA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUDANYA İLÇESİ ÇAĞRIŞAN MAHALLESİ’NDEKİ BAĞLANTI YOLUNDA 1.100 METRE UZUNLUĞUNDA ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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