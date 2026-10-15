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Kocaeli'de sanayi bölgesinde üretim ve araçlar suya gömüldü

Başiskele'de gece etkili sağanak, Hayat Kimya ve Özka Lastik fabrikalarının sahalarını bastı; otoparktaki otomobiller ve servis araçları suya gömüldü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de sanayi bölgesinde üretim ve araçlar suya gömüldü

Kocaeli Başiskele sanayi bölgesinde su baskını

Başiskele ilçesinde gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, kısa sürede sanayi sahalarında su birikintilerine yol açtı. Hızla yükselen taşkın suları, tesislerin dış sahalarında yoğunlaşarak üretim alanlarına erişimi zorlaştırdı ve iş akışında aksamaya neden oldu.

Tesis sahaları ve araçların durumu:

Özellikle Hayat Kimya Entegre Üretim Kampüsü ile Özka Lastik fabrikasının tesis sahalarına su dolduğu, bahçe ve otopark alanlarının adeta göle döndüğü görüldü. Park halindeki otomobiller ile servis araçları tekerlek seviyesine kadar suya gömüldü ve çok sayıda araç geçici olarak mahsur kaldı.

Görüntüler ve yerel etkiler:

Tesislerdeki su baskını anları çalışanlar ve çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi; görüntülerde sahaların tamamen suyla kaplandığı, araçların içinde kaldığı ve saha dışı erişimin güçleştiği açıkça görülüyor. Olay, bölgedeki üretim faaliyetleri ve lojistik düzenlemelerde kesintilere yol açtı ve yetkililerin müdahalesi bekleniyor.

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, SANAYİ...

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, SANAYİ KURULUŞLARINDA SU BASKINLARINA YOL AÇTI. İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN HAYAT KİMYA VE ÖZKA LASTİK FABRİKALARI SULAR ALTINDA KALIRKEN, TESİS BAHÇELERİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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