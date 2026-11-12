Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret

türkiye gençlik vakfı heyetinden ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

samimi ortamda görüş alışverişi:

Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

başhekimden iyi dilekler:

Görüşmenin sonunda Uzm. Dr. Ali Çöl, heyetin çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaret için tekrar teşekkür etti.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM EKİBİ, KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALİ ÇÖL’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.