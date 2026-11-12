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Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve yönetimi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti; ziyaret samimi geçti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret

türkiye gençlik vakfı heyetinden ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

samimi ortamda görüş alışverişi:

Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

başhekimden iyi dilekler:

Görüşmenin sonunda Uzm. Dr. Ali Çöl, heyetin çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaret için tekrar teşekkür etti.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM...

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM EKİBİ, KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALİ ÇÖL’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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