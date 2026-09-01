Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine darbe: üç şüpheli tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 247 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL ele geçirildi.
şüphelilerin adli süreci:
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.A., Y.B. ve İ.Ş. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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