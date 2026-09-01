Dolar 48,2050 -0,13%
Euro 55,9994 -0,21%
Bist 14.267,86 -0,46%
Altın Gram 6.850,38 -1,37%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,05 +1,72%
--°

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine darbe: üç şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 247 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca, 66 fişek ve 16 bin 200 TL ele geçirildi; üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine darbe: üç şüpheli tutuklandı

operasyon ve ele geçirilenler:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 247 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL ele geçirildi.

şüphelilerin adli süreci:

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.A., Y.B. ve İ.Ş. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de bir ayda kapsamlı denetim: 53,8 milyon lira idari ceza kesildi
images

Köylü müdahalesi büyümeyi kesti: Mudurnu'da bahçeden ormana sıçrayan yangın kont...
images

Düğün sabahı hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni otopside belirlendi
images

Kontrolsüz kavşakta zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum için tek yürek çağrısı: ortak akıl vurgusuyla seçim irtibat ofisi açıldı

Beşiktaş derbiye yoğun tempoyla hazırlandı

Diyarbakır'da siren sesiyle trafik çözüldü: sürücüler fermuarla itfaiyeye yol verdi

Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı