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Kocaeli'de yardım stoklarının acı tablosu: Ahbap deposunda çürüme ve kullanılmaz malzemeler

Kocaeli Derince'deki Ahbap deposunda çadır, yatak, bisiklet ve tekerlekli sandalyeler dahil çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye terk edildiği görüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de yardım stoklarının acı tablosu: Ahbap deposunda çürüme ve kullanılmaz malzemeler

Kocaeli'de Ahbap deposunda bulunan yardım malzemeleri incelendi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çavuşlı Mahallesi'nde yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamına alınan Ahbap Derneği deposunda stoklanan yardım malzemelerinin uzun süre kullanım dışı bırakıldığı drone görüntüleriyle belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, afet dönemleri için ayrılan birçok ürünün depoda bekletildiği ve bazılarının kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

depolanan malzemelerin dökümü:

Kaynak incelemesinde öne çıkanlar arasında 895 paketli ve kullanılmamış 16 metrekarelik yardım çadırı ile yaklaşık 600 portatif yatak bulundu. Depoda ayrıca çok sayıda uyku tulumu ve battaniye, 102 kullanılmamış elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 portatif telsiz, tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri ile kamp yatakları yer aldı. Görüntülerde büyük depo çadırları, kedi evleri, kamp ve afet ekipmanları; elektrikli ısıtıcılar, taşınabilir sobalar, buzdolapları, derin dondurucular ve fırınlar; su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su depoları ile duş ve tuvalet konteynerleri de görüldü. Kırtasiye ile çeşitli ev ve ofis eşyalarının yanı sıra müzik ekipmanları olarak 2 klavyeli org ile 15 saz ve bağlama da depolananlar arasında kaydedildi.

kayyım raporu ve öneriler:

Kayyım tarafından hazırlanan 5 Eylül tarihli raporda, bazı ürünlerde uzun süreli depolamaya bağlı deformasyon ve yıpranmalar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ambalajlarda yırtılma, ezilme ve açılma, ayrıca kimi malzemelerde çizik ve yüzey hasarları olduğu kaydedildi. Ayrıca rapor, kullanılabilir durumdaki malzemelerin daha fazla zarar görmesini önlemek için sınıflandırılmasını, kayıt altına alınmasını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini önerdi; dağıtımın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi vurgulandı.

İnceleme sonuçları, depoda bulunan bazı ekipmanların acil elden geçirilmesi gerektiğine işaret ederken, kayyımın önerileri uygulanmadığı takdirde mevcut yardım stoklarının önemli ölçüde işlevini yitirebileceğini gösteriyor.

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDEKİ AHBAP DERNEĞİ DEPOSUNDA BULUNAN ÇOK SAYIDA YARDIM MALZEMESİNİN...

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDEKİ AHBAP DERNEĞİ DEPOSUNDA BULUNAN ÇOK SAYIDA YARDIM MALZEMESİNİN ÇÜRÜMEYE VE KULLANILMAZ HALE GELMEYE BIRAKILDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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