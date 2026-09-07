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Cumhuriyet Caddesi Anıt Parkı önünde pamuk şekeri satan yaşlı adam sızdı, ekipler müdahale etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde pamuk şeker satan yaşlı adam, aldığı alkolün etkisiyle Cumhuriyet Caddesi Anıt Parkı önünde yere yığıldı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cumhuriyet Caddesi Anıt Parkı önünde pamuk şekeri satan yaşlı adam sızdı, ekipler müdahale etti

olayın özeti:

Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Anıt Parkı çevresinde pamuk şeker satan yaşlı bir adam, aldığı alkolün etkisiyle gündüz vakti sokak ortasında sızdı.

vatandaşların ihbarı ve ilk müdahale:

Şahsı yerde hareketsiz gören çevredeki vatandaşlar durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekibi sevk edildi; kısa süre sonra polis ekipleri de olay yerine ulaştı.

müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri yerdeki kişiye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis, şahsı pamuk şekerlerle birlikte ekip otosuna bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE PAMUK ŞEKER SATAN YAŞLI BİR ADAM, ALDIĞI ALKOLÜN ETKİSİYLE GÜNDÜZ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE PAMUK ŞEKER SATAN YAŞLI BİR ADAM, ALDIĞI ALKOLÜN ETKİSİYLE GÜNDÜZ VAKTİ SOKAK ORTASINDA SIZDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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