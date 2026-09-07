Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Marmaris açıklarında sürüklenen yelkenli Sahil Güvenlik tarafından Marmaris Marina'ya çekildi

Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen iki kişilik yelkenli, Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek Marmaris Marina'ya getirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Marmaris açıklarında sürüklenen yelkenli Sahil Güvenlik tarafından Marmaris Marina'ya çekildi

Olayın gelişimi:

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 şahıs bulunan teknenin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma operasyonu:

İhbarı alan Sahil Güvenlik Botu hızla olay yerine ulaştı. Başlatılan kurtarma çalışmalarında yelkenli önce güvenli şekilde kontrol altına alındı, ardından bot tarafından yedeklenerek çekildi. Operasyon sırasında olaya karışan ekiplerin standard prosedürlere uyduğu bildirildi.

Durum ve sonuç:

Yapılan müdahale sonucunda yelkenli ve içindekiler Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Marina'ya getirildi. Olay kısa sürede sonlandırılarak deniz trafiğinin güvenliği sağlandı.

Bu tür motor arızalarında zamanında yapılan çağrının ve hızlı müdahalenin arızalanan tekne ve içerisindekilerin güvenliğini sağladığı vurgulanabilir.

ARIZALANAN YELKENLİ TEKNE VE İÇİNDEKİLER SAHİL GÜVENLİK EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI

ARIZALANAN YELKENLİ TEKNE VE İÇİNDEKİLER SAHİL GÜVENLİK EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı
images

Palu'da yol kenarında ağır yaralı bulunan polis memuru yaşamını yitirdi
images

Tepebaşı'nda yalnız yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
images

Depolardan çıkan milyonlar: kapsüller ve 1 ton 250 kilo sentetik madde ele geçir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malaz ile Salur arasındaki yol 27 yıl sonra asfaltla buluştu

Sepetli motosiklet uçuruma yuvarlandı: Arpalıuşağı'nda 3 yaralı

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü

Gençlerin fırçası hedefe ulaştı: 25 öğrenci 25 başarı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti