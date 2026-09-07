Marmaris açıklarında sürüklenen yelkenli Sahil Güvenlik tarafından Marmaris Marina'ya çekildi

Olayın gelişimi:

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 şahıs bulunan teknenin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma operasyonu:

İhbarı alan Sahil Güvenlik Botu hızla olay yerine ulaştı. Başlatılan kurtarma çalışmalarında yelkenli önce güvenli şekilde kontrol altına alındı, ardından bot tarafından yedeklenerek çekildi. Operasyon sırasında olaya karışan ekiplerin standard prosedürlere uyduğu bildirildi.

Durum ve sonuç:

Yapılan müdahale sonucunda yelkenli ve içindekiler Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Marina'ya getirildi. Olay kısa sürede sonlandırılarak deniz trafiğinin güvenliği sağlandı.

Bu tür motor arızalarında zamanında yapılan çağrının ve hızlı müdahalenin arızalanan tekne ve içerisindekilerin güvenliğini sağladığı vurgulanabilir.

ARIZALANAN YELKENLİ TEKNE VE İÇİNDEKİLER SAHİL GÜVENLİK EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI