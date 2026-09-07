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Atça'da hafıza tazelendi: Çomaklı Ovası soykırımını anlatan kısa filmin galası yapıldı

Sultanhisar desteğiyle hazırlanan Atça Çomaklı Ovası Katliamı kısa filminin gala gösterimi Atça Muhsin Aksay Salonu'nda iki seans halinde yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atça'da hafıza tazelendi: Çomaklı Ovası soykırımını anlatan kısa filmin galası yapıldı

gala programı:

Atça Muhsin Aksay Tiyatro ve Sinema Salonu'nda düzenlenen gala, Sultanhisar Kaymakamlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi. Gösterim iki seans halinde yapıldı ve salonda yoğun bir katılım oldu.

gösterimin akışı:

Program, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapılan dua ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından solo bir zeybek gösterisi sahnelendi. İzleyiciler, filmin anlattığı 1921 yılındaki Çomaklı Ovası'nda yaşanan trajediyi duygu dolu anlarla izledi.

sunum ve teşekkürler:

Gala gecesinin sonunda film ekibine Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya ve ilçe kurum müdürleri tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlik, bölge hafızasını canlı tutma ve yaşananların kuşaklara aktarılması amaçlarıyla değerlendirildi.

&quot;ATÇA ÇOMAKLI OVASI KATLİAMI&quot; KISA FİLMİ İLK GALASINI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ

"ATÇA ÇOMAKLI OVASI KATLİAMI" KISA FİLMİ İLK GALASINI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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