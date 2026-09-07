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Feke Tenkerli'de orman yangını: alevlere helikopter ve arazözlerle müdahale

Adana'nın Feke ilçesinde Tenkerli Elemen Deresi'nde başlayan orman yangınına ekipler havadan 1 helikopter, karadan arazözlerle müdahale ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Feke Tenkerli'de orman yangını: alevlere helikopter ve arazözlerle müdahale

Feke'de orman yangınına müdahale sürüyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale çalışması başlattı.

hava ve kara gücüyle müdahale:

Yangına havadan 1 helikopter ile, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin büyümemesi için koordineli şekilde çalışmasını sürdürüyor.

çalışmanın seyri:

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alanı tarayarak müdahaleyi sürdürüyor; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Feke’de orman yangını: Helikopter ile müdahale ediliyor

Feke’de orman yangını: Helikopter ile müdahale ediliyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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