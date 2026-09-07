Feke Tenkerli'de orman yangını: alevlere helikopter ve arazözlerle müdahale

Feke'de orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale çalışması başlattı.
hava ve kara gücüyle müdahale:
Yangına havadan 1 helikopter ile, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor. Ekipler alevlerin büyümemesi için koordineli şekilde çalışmasını sürdürüyor.
çalışmanın seyri:
Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alanı tarayarak müdahaleyi sürdürüyor; çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Feke’de orman yangını: Helikopter ile müdahale ediliyor
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