Kocaeli'nin spor hafızası yedi cildiyle gün yüzüne çıktı

Sempozyum ve kitaplaştırma:

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda tanıtılan "Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu 7. Bildiri" kitabı, kentin spor geçmişini akademik bir çerçevede kayıt altına alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan eser, Selim Sırrı Paşa Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide okuyucularla buluştu. Lansmana katılan Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Bilal Çelik ve Prof. Dr. Levent Atalı kitap serisinin kapsamı ve kent için taşıdığı önem üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bilimsel kapsam ve vurgular:

Sempozyumda 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde sunulan bildiriler, Antik Çağ'dan günümüze uzanan bir perspektifle kentin sportif geçmişini ele aldı. Toplam 61 bilimsel bildiri kitaplaştırılarak, Kocaeli'nin spor mirası farklı açılardan belgelendi: Kocaelispor başta olmak üzere yerel kulüplerin tarihçesi, geleneksel sporlar, doğa sporları, spor tesislerinin gelişimi ve kentin ulusal/yerel sportif başarıları bu kapsamda değerlendirildi. Akademik içerik, kent belleğinin sistematik biçimde derlenmesine katkı sağlıyor.

Bilimsel süreklilik ve yerel katkı:

Prof. Dr. Haluk Selvi, serinin yedi ciltlik bütünlüğü içinde son kitabın hazırlanmasının, Kocaeli'nin spor tarihini gelecek kuşaklara aktarmada yeni bir kaynak oluşturduğunu vurguladı. Selvi, çalışmaların yedi yıl boyunca sempozyum formatında sürdürülmesinin, yerel tarih çalışmalarına farklı bir perspektif kazandırdığını belirtti. Prof. Dr. Levent Atalı ise bu düzeyde çalışma yürüten şehirlerden olduklarını ifade ederek, projenin akademik ve kültürel değerine dikkat çekti.

Nikomedia'dan Cumhuriyet'e kent hafızası:

Prof. Dr. M. Bilal Çelik sempozyum bildirilerinin Nikomedia döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan sportif etkinlikleri ortaya koyduğunu belirtti. Çelik, spor tarihinin bir kentin sosyal yaşamını anlamada anahtar olduğunu, sporun günlük hayat ve ortak değerler üzerindeki etkisini belgeleyen çalışmanın önemini vurguladı.

Erişim ve sonraki adımlar:

Kitap serisinin PDF versiyonu, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı sona erdikten sonra okuyuculara açılacak. Eser, Kocaeli.bel.tr adresindeki Kültür Yayınları bölümünden ücretsiz olarak indirilebilecek. Çalışmanın hayata geçirilmesine emek verenler arasında adı geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile projeye katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür edildi. Bu kitaplaştırma, Kocaeli'nin spor kültürünü belgeleme ve gelecek araştırmalara kaynak oluşturma amacı taşıyor.

KOCAELİ’NİN SPOR GEÇMİŞİNİ ANTİK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR PERSPEKTİFLE ELE ALAN 61 BİLİMSEL BİLDİRİ KİTAPLAŞTIRILDI. KİTAP FUARINDA TANITILAN ESER, KENTİN SPOR HAFIZASINI KAYIT ALTINA ALARAK GELECEK NESİLLERE AKTARIYOR.