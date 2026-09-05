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Kocaelispor, Keita ile ilişkiyi tek taraflı feshetti

Kocaelispor, Habib Ali Keita'nın hazırlık kamplarına ve müsabakalara izinsiz katılmaması yüzünden sözleşmesini tek taraflı feshetti; FIFA'da tazminat talebiyle dava açılacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor, Keita ile ilişkiyi tek taraflı feshetti

Kocaelispor, Keita ile ilişkiyi tek taraflı feshetti

Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Kulübün duyurusunda, futbolcunun sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına katılmaması ile devam eden sezondaki müsabakalarda yer almamasının fesih gerekçeleri arasında olduğu belirtildi.

fesih gerekçesi:

Kulüp açıklamasında, Keita'nın izinsiz ve mazeretsiz davranışlarının devam ettiği, kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ağır şekilde ve ısrarlı biçimde ihlal ettiği vurgulandı. Bu durumun kulübün açsından hizmet ilişkisinin devamını çekilmez kıldığı gerekçe gösterildi ve fesih işleminin tek taraflı ve haklı nedenle gerçekleştirildiği ifade edildi.

kulübün hukuki adımı:

Kocaelispor, feshi müteakip olarak futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi gereği, Keita ile ilk sözleşmeyi yapacak üçüncü kulübe karşı FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talep eden dava açılacağını bildirdi. Kulüp duyurusu sonrasında bu adımın takip edileceği ve taraftarlar ile kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

KOCAELİSPOR, MALİLİ FUTBOLCU HABİB ALİ KEİTA’NIN TAKIMDAN İZİNSİZ AYRILMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİ...

KOCAELİSPOR, MALİLİ FUTBOLCU HABİB ALİ KEİTA’NIN TAKIMDAN İZİNSİZ AYRILMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİĞİNİ VE FIFA’DA DAVA AÇACAĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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