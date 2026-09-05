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samsunspor, Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Gineli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki santrfor, Gaziantep'te 32 maçta 15 gol; Gine'de 22 maçta 7 gol kaydetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

samsunspor, Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

transfer ve sözleşme detayları:

Samsunspor, Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile kulübün açıkladığına göre 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, Bayo'nun tecrübesi ve hücum gücünün takıma katkı sağlayacağı vurgulandı ve oyuncuya Büyük Samsunspor ailesine hoş geldin denildi.

kariyer geçmişi ve fiziksel özellikleri:

4 Haziran 1998 doğumlu olan Mohamed Bayo, futbola Fransa'da Clermont altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Clermont, Dunkerque, Lille, Le Havre, Antwerp ve Gaziantep FK formalarını giyen oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Bayo'nun boyu 1,88 olarak kaydedildi.

performans ve takım içindeki rolü:

Geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Bayo, bu dönemde 32 maçta 15 gol ve 3 asist üretti. Gine Milli Takımı ile de 22 maça çıkan santrfor, millî formayla 7 gol kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya ile birlikte Samsunspor'un ileri hattında görev yapacak.

Kulüp yetkilileri, Bayo'nun golcü kimliği ve tecrübesinin Süper Lig mücadelesinde takımın hücum varyasyonlarına katkı sağlayacağını belirtti ve oyuncuya Atatürklü arma altında başarı diledi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, GİNELİ MİLLİ FORVET MOHAMED BAYO İLE 4+1 YILLIK...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, GİNELİ MİLLİ FORVET MOHAMED BAYO İLE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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