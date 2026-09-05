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Kadıköy'de siyah-beyaz dalga: Beşiktaşlılar derbi için yola çıktı

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk oluyor; yaklaşık 2 bin taraftar kontrollerin ardından 30 otobüsle Kadıköy'e gitti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:35

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 17:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kadıköy'de siyah-beyaz dalga: Beşiktaşlılar derbi için yola çıktı

Kadıköy'de siyah-beyaz dalga: Beşiktaşlılar derbi için yola çıktı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye destek vermek üzere Kadıköy'e ulaştı.

toplanma ve hareket:

Tüpraş Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin taraftar, yapılan bilet kontrolü ve üst aramalarının ardından düzenlenen konvoyla hareket etti. Grup, 30 otobüs ile Kadıköy'e yola çıktı.

stadyuma giriş süreci:

Taraftarlar, maçın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksine ulaştı ve üst kontrollerinin tamamlanmasının ardından tribüne alındı. Beşiktaşlılar, takımlarını statta destekleyecek.

Maç saati yaklaştıkça tribünlerdeki yerleşim tamamlandı; takım ve taraftar buluşması için son işlemler uygulandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI, FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN KADIKÖY&#039;E GELDİ.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI, FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN KADIKÖY'E GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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