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İnşaatta düşen 61 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Denizli Merkezefendi'de çalıştığı inşaattan düşen 61 yaşındaki Süleyman Karakuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnşaatta düşen 61 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 61 yaşındaki Süleyman Karakuş, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaydederek aşağı düştü. Olayı gören diğer işçiler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın seyri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karakuş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karakuş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve soruşturma:

Karakuş'un naaşı memleketi Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'ne götürülerek burada düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA DENGESİNİ KAYBEDEREK AŞAĞI DÜŞEN 61...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA DENGESİNİ KAYBEDEREK AŞAĞI DÜŞEN 61 YAŞINDAKİ ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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