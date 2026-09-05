Kayserispor kadrosunu 18 transferle güçlendirdi

Kayserispor transfer hamlesi

PTT 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, Atilla Gerin yönetimindeki teknik heyetle sezona başlarken transfer döneminde kadrosunu genişletti. Kulüp, 2026-2027 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde toplam 18 yeni isim ile anlaşma sağladı.

transfer listesi:

Gökhan Değirmenci (kaleci), Jemal Tabidze (stoper), Cenk Şen (sol bek), Mert Göckan (sol bek), Fethi Özer (stoper), Murat Uçar (sağ bek), Sinan Kurt (ön libero), Malik Hayvali (sol kanat), Ensar Kemaloğlu (orta saha), Murat Cem Akpınar (orta saha), Marco Dulca (ön libero), Denis Radu (sağ açık), Mamadi Camara (sol açık), Daniel Moreno (forvet), Benhur Keser (sağ kanat), Oğulcan Çağlayan (forvet), Florent Hasani (forvet), Taulant Seferi (forvet).

kayıt işlemleri ve kadro dengesi:

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca Abdulsamet Burak ve Joshua Brenet için lisans işlemlerini tamamladı. Yapılan transferler hem savunma hattında hem de hücum bölgesinde derinlik sağlarken, özellikle forvet ve kanat pozisyonlarına yapılan takviyeler dikkat çekiyor. Yönetim ve teknik ekip, sezonun geri kalanında rotasyonu artırarak rekabete dayalı bir kadro yapısı hedefliyor.

PTT 1.LİG’DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN KAYSERİSPOR, TRANSFER DÖNEMİNDE KADROSUNA 18 YENİ İSİM DAHİL ETTİ.