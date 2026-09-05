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Kentsel dönüşümde kura ve anahtar teslimi için gün sayan Tokat'ta bloklar hızla yükseliyor

Tokat'ta Kaledibi Riskli Alanı'nda A ve B bloklar tamamlanmaya yaklaşırken, C blok yükseliyor; Başkan Yazıcıoğlu anahtar teslimi için gün sayıldığını söyledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kentsel dönüşümde kura ve anahtar teslimi için gün sayan Tokat'ta bloklar hızla yükseliyor

Projenin son durumu

Tokat Belediyesi tarafından Kaledibi Riskli Alanı kapsamında hayata geçirilen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konut yapımında önemli aşama kaydedildi. A Blok ve B Blok tamamlanma aşamasına gelirken, C Blokta çalışmalar hızla devam ediyor. Zemin ve diğer imalat çalışmalarına devam edilirken, vatandaşların yeni yaşam alanlarını önceden görebilmeleri amacıyla örnek daire hazırlıkları sürdürülüyor.

Yapım ve mimari düzenlemeler:

Belediye bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile göreve gelen ekip, farklı mimari projeler ve daire tipleri hazırlayarak vatandaşların dönüşüme uyumunu kolaylaştırmayı hedefliyor. A ve B Bloklarda tamamlanma aşamasına gelinirken, C Blokta inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve örnek daire kısa süre içinde tamamlanacak şekilde düzenleniyor.

Başkan Yazıcıoğlu'nun açıklamaları:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin takvim içinde tamamlanacağını vurguladı. Yazıcıoğlu, "Kentsel Dönüşüm alanımızda devam eden çalışmaları çok sıklıkla ziyaret ediyor, an be an takibini yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öngörülen zaman içerisinde tamamlanacaktır." dedi.

Başkan ayrıca örnek dairenin mobilyalı olarak dizayn edileceğini ve sürecin hızlanmasında emeği geçen Belediye Başkan Yardımcıları, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, teknik ekip ile inşaatı üstlenen firmaya teşekkür ettiğini belirtti.

Kura ve anahtar teslimi:

Yapılan planlamaya göre örnek dairenin tamamlanmasının ardından kura çekimi başlatılacak ve hangi hak sahibinin hangi daireye yerleşeceği belirlenecek. Yazıcıoğlu, kura sürecinin ilerleyen günlerde yapılacağını ve dairelerin anahtarlarının kısa sürede vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

1. Etap konutlarının tesliminin ardından belediye, hızlı bir şekilde 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacak; Başkan projelerin Tokat'a hayırlı olmasını diledi.

KALEDİBİ RİSKLİ ALANI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE KONUTLARIN YAPIMINDA...

KALEDİBİ RİSKLİ ALANI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE KONUTLARIN YAPIMINDA ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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