Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: hazırlıklar yetmedi, korner hatası belirleyici oldu

Maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın beklediği gibi geçtiğini, rakibin fiziksel güç ve yüksek toplarla oyunu şekillendirdiğini belirtti. İnan, haftalık hazırlıkların bu tür takımlara karşı kolay olmadığını vurguladı.

Teknik adamın sözleri şöyle: "Fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağımızı söylemiştim. Maç beklediğim gibi geçti. Aslında hep bu yönde hazırlandık hafta boyunca ki bu tür takımlara karşı hazırlanmak çok da kolay olmuyor." Özellikle hava topları ve devam eden mücadelelerin maçın akışını etkilediğini ifade eden İnan, takımının maça iyi başladığını fakat kornerden yedikleri golün oyunun dengesini bozduğunu söyledi.

"Çok çalıştığımız yerden de maalesef gol yedik kornerden." ifadesi maçın kırılma anlarını özetledi. İnan, topa daha fazla sahip olan tarafın kendi takımları olduğunu; ceza sahasındaki buluşmalar ve şut denemeleriyle gol fırsatları yakaladıklarını ama bu pozisyonların değerlendirilemediğini belirtti. Rakibin son aşamada uzaktan attığı golle skoru 2-0’a taşımasının, takımın direncini kırdığını ve geri dönme çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

Başlangıçlar ve saha içi agresyon:

Selçuk İnan, maç başlangıçlarında takımdaki agresifliğin istenen seviyede olmadığını yineledi. "Maçlara belli zamanlarda hemen giremiyoruz, agresif bir başlangıç yapamıyoruz. Bunu da oyuncularımla paylaşıyorum, onlarla da sürekli istişare ediyoruz." sözleri, özellikle kendi sahalarında seyirci desteğiyle daha sert başlayabilmek için çalışma gerekliliğine işaret etti. İnan, oyuncuların kendi taraftarı önünde fazla mücadele etmek istediğini ancak bazı günlerde bunu sahaya yansıtmanın mümkün olmadığını ekledi.

Hücum istatistiklerinde rakibin altında kalmadıklarını, hatta gole daha yakın tarafın kendileri olduğunu söyleyen teknik direktör, kırılma anında gol veya beraberlik fırsatı yakalanabilecekken kalelerinde gol gördüklerini ve bunun takımın moralini düşürdüğünü kaydetti.

Sakat oyuncularla ilgili durum:

Sakatlıklara ilişkin soruyu yanıtlayan İnan, Matej hakkında "aslında oynayabilecek durumda da değildi" dedi ve oyuncunun yaklaşık 5 haftadır takımla antrenman yapmadığını, kendi bireysel idmanlarına devam ettiğini aktardı. Dün kendisiyle konuştuklarını fakat tam hazır olmadığı için oynatılmadığını belirtti.

Bruno Petkovi için ise tedavi sürecinin sürdüğü, planlanan tedavisinin salı ya da çarşamba günü sona ereceği ve ardından bireysel antrenmanlara başlayacağı bilgisi verildi. İnan, Petkovi'nin yaklaşık 2-3 hafta içinde takıma katılabileceği beklentisini paylaştı ve şu anki gidişatın bu yönde olduğunu ifade etti.

Maç kaybı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Selçuk İnan, takımın eksiklerini tespit edip saha içindeki başlangıç agresyonunu artırmak üzere çalışmalar yapacaklarını söyledi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA GÖZTEPE’YE 2-1 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, "LİG TAKIMLARINA HAZIRLANMAK KOLAY OLMUYOR. ÇOK ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN DE MAALESEF GOLÜ YEDİK" DEDİ.