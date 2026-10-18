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Başakşehir ilk yarıda Shomurodov'un golüyle 1-0 önde

Başakşehir, sahasında oynanan maçın ilk yarısını Eldor Shomurodov'un 8. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı; VAR kararı bir golü iptal etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başakşehir ilk yarıda Shomurodov'un golüyle 1-0 önde

maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede ilk golü Eldor Shomurodov (dk. 8) kaydetti; ilerleyen dakikalarda VAR incelemesi sonucunda bir gol iptal edildi.

öne çıkan anlar

8. dakikada gelişen atakta Umut Bozok'la paslaşan Eldor Shomurodov, ceza yayı solundan gelen topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ve fileleri buldu. Bu gol Başakşehir'e erken üstünlük sağladı.

17. dakikada sağ kanattan Karbownik'in ceza sahası dışından denediği şut az farkla auta çıktı. 29. dakikada yine Karbownik etkili oldu; sol kanattan gelen atakta altı pasta tehlikeli bir şut denendi, devamında Olsen'in gelişine vuruşu kaleyi bulamadı.

29. dakikada Olsen'in sağ kanattan ortasında Umut Bozok'un kafa vuruşunu kaleci Kacper Tobiasz çizgiden çıkardı, seken topu arka direkte Ivan Brnic tamamladı. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Alpaslan Şen yaptığı incelemede Umut'un pozisyon sonrası elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti. 45. dakikada Olsen'in son çizgiden gönderdiği ortada Brnic'in sert şutu uzak direk dibinden dışarı gitti.

İlk yarıda Başakşehir atak organizasyonlarında daha etkili görünürken, Gaziantep FK savunma organizasyonuyla tehlikeleri sınırlamayı başardı. Maçın ilk 45 dakikası boyunca iki takım da gol yollarında cömert fırsatlar yakaladı fakat Başakşehir'in erken golü ilk yarının sonucunu belirledi. Başakşehir'de Saba Kharebashvili sarı kart gördü.

kadrolar ve hakemler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alpaslan Şen, Mert Bulut, Mücahid Adem Çelebi

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Umut Bozok

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Edin Visca, Fayzullayev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Abakar Sylla, Ogün Özçiçek, Sorescu, Gidado, Kozlowski, Drissa Camara, Stewart

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Bacuna, Karamba Gassama, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Serdar Dursun, Sontje Hansen, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Orhan Ak

Gol: Eldor Shomurodov (dk. 8) (Başakşehir)

Sarı kart: Saba Kharebashvili (Başakşehir)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI TURUNCU-LACİVERTLİLERİN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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