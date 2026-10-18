Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası: 4 yaralı

Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Ömürlü köyü mevkiinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı bildirildi.
Kazada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili ilk bilgiler çarpışmanın iki araç arasında gerçekleştiğini gösteriyor.
Kaza yeri ve durum:
Kaza, Ömürlü köyü mevkiinde meydana geldi. Olayın detayları ve yaralananların durumu yetkililerce değerlendiriliyor.
İnceleme başlatıldı:
Kazaya ilişkin resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedenleri ve sorumluluklar yapılacak değerlendirmeyle netleşecek.
MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.
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