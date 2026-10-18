Dolar 49,5153 +0,10%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,11 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası: 4 yaralı

Ömürlü köyü mevkiinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası: 4 yaralı

Mazıdağı'nda Ömürlü köyü mevkiinde trafik kazası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Ömürlü köyü mevkiinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı bildirildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili ilk bilgiler çarpışmanın iki araç arasında gerçekleştiğini gösteriyor.

Kaza yeri ve durum:

Kaza, Ömürlü köyü mevkiinde meydana geldi. Olayın detayları ve yaralananların durumu yetkililerce değerlendiriliyor.

İnceleme başlatıldı:

Kazaya ilişkin resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedenleri ve sorumluluklar yapılacak değerlendirmeyle netleşecek.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da sıkı denetim: 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin lira ceza
images

Malatya'da kavşakta çarpışma: 1'i ağır 3 yaralı
images

Son eşyaları için geri döndü, eski komşusuyla tartışma ölümle sonuçlandı
images

Ümraniye'de eski ilişki gerilimi minibüs camlarını kırma ve 15 çift ayakkabı çal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor bocce takımından dünya sahnesinde bronz başarı

Elazığ'da sıkı denetim: 63 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 311 bin lira ceza

Trabzonspor, Beşiktaş sınavına taktik ağırlıklı idmanla giriyor

Sultangazi'de Kastamonu günleriyle siyez ve kültür buluşması

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti