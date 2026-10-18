Gelibolu tepelerinde anılarla koşulan uluslararası maraton tamamlandı

yarışın genel görünümü:

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonuyla sona erdi. Etkinlik, farklı mesafe seçenekleriyle binlerce sporcuya ev sahipliği yaptı ve organizasyona bu yıl 10 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gelibolu Maratonu, bölgenin tarihî dokusunda koşulması ile öne çıkıyor; parkur boyunca hem yarışma heyecanı hem de anma niteliği taşıyan bir atmosfer oluştu. Katılımcılar farklı yaş ve deneyim düzeylerinden gelerek yarışlarda yer aldı.

42K sonuçları:

42 kilometrelik ana parkurda erkeklerde birinciliği Barış Çakır elde etti. Çakır, yarışı 3 saat 20 dakika 43 saniye ile tamamladı. İkinciliği Serdar Muktedir, üçüncülüğü ise Alperen Alkan aldı. Kadınlarda birinci olan isim ise Bahar Gülenç Taşdelen oldu; Taşdelen'in derecesi metinde yer aldığı şekilde 4 saat 43 saniyelik zaman olarak kaydedildi. Kadınlarda ikinciliği Deniz Özcan, üçüncülüğü Cancu Canmaya elde etti.

21K ve 10K sonuçları:

21 kilometre yarı maraton kategorisinde kadınlarda birincilik Nebahat Yılmaz'ın oldu; Yılmaz'ın derecesi 1 saat 37 dakika 34 saniye olarak bildirildi. Aynı mesafede ikinciliği İlkay Doğan, üçüncülüğü Belgin Ari aldı. Erkeklerde 21K birincisi Okan Yumuk oldu ve onun derecesi 1 saat 16 dakika 46 saniye olarak açıklandı; ikinciliği Muhsin Ergin, üçüncülüğü Tayfun Deveci elde etti.

10 kilometre kategorisinde erkeklerde birinciliği Samet Çetin kazandı; Çetin yarışı 37 dakika 23 saniyede bitirdi. Erkeklerde ikincilik Hakan Kayapınar, üçüncülük Mustafa Emre Yazici tarafından alındı. Kadınlarda 10K'yı birinci tamamlayan sporcu Gökçe Eren oldu ve derecesi 43 dakika 25 saniye olarak kayıtlara geçti; ikincilik Sibel Öztürk, üçüncülük Dilara Baytaroğlunundu.

Organizasyon, farklı mesafelerde dereceye giren sporcuları ve geniş katılımcı profilini bir araya getirerek etkinliği başarıyla tamamladı. Yarışın tamamlanmasının ardından dereceye giren isimler ilan edildi ve maraton resmi takvimdeki yerini korudu.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN YAŞANDIĞI TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI’NDA, ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI GELİBOLU MARATONU SONA ERDİ.