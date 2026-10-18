Kayserispor'un dirençli oyunu 2 puanla sonuçlandı

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta erken gol yiyen ev sahibi ekip, oyuna hızlı döndü ve sahada üstünlük kurdu. Teknik heyet ve oyuncular, maç boyunca topa hakimiyet sağlayıp rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Teknik Direktör Atila Gerin maçın ardından takımını olumlu bir performans sergilediği için tebrik etti; ancak son anda gelen gol nedeniyle iki puanın kaybedilmesinden duyduğu üzüntüyü de saklamadı. Gerin, oyuncuların verdiği reaksiyon ve maç içindeki doğru cevaplardan memnun olduğunu vurguladı.

gerin'in oyun ve istatistik vurgusu:

Gerin, rakibin sahaya koyduğu planı özel olarak değerlendirdi: "Karşımızda inanılmaz savunma planıyla gelmiş bir kulüp vardı. Bu ligde lider kalmış bir takımın, Kayserispor’a gelirken bu kadar savunma planıyla gelmesi, bizim açımızda takdir edilesi bir şey."

Teknik adamın verdiği sayılara göre takımın performansı dikkat çekiciydi: maçta %75 topa sahip olma, yaklaşık 650 pas ve bu paslarda %90 isabet sağlanması öne çıktı. Gerin ayrıca, Kayserispor'un rakibin ürettiği gol pozisyonlarının üç katı kadar pozisyon ürettiğini belirterek, bu rakamların kolay elde edilmediğini ifade etti.

Teknik direktör, oyuncuların gayretini överek "Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık" dedi ve taraftara da destekleri için teşekkür etti. Mağlup durumda bile takımı sürekli destekleyen taraftarların maç boyunca oyunun içinde kaldığını ve oyuncuları ittiğini sözlerine ekledi.

hakem ve VAR değerlendirmesi:

Gerin hakem performansına ilişkin de açıklama yaptı. Penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, kendi görüşüne göre pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti: "Penaltı pozisyonumuz bence penaltı. Onlara göre olmayabilir."

Hakemin VAR sürecinde gösterdiği tutuma dikkat çeken Gerin, "VAR incelemesinde bu kadar uzun süre izlenip, kararında durarak dönmek her babayiğidin harcı değil" diyerek kararı takdir etti. Hakemin oyunu genelde kararlı yönettiğini, kolay fauller vermekten kaçındığını ve maçta yakın takipçi olduğunu belirtti. Gerin, verilen uzatma süresi konusunda da itirazı olduğunu, gösterilen 6 dakikalık uzatmanın erken bitirilmesinin takımı etkilediğini söyledi.

Sözlerini, "Maalesef 2 puan kaybettik o yönden çok üzgünüm. Fakat bu 2 puanları telafi ederiz" ifadeleriyle bitiren Gerin, eksikleri analiz edip düzelterek lig maratonuna devam edeceklerini vurguladı.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN