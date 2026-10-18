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Avrupa gençleri Kur'ân tilavetinde bielefeld'de buluştu

17 Ekim'de Bielefeld Stadthalle'de düzenlenen 38. Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması'nda genç hafızlar finale çıktı; program 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Avrupa gençleri Kur'ân tilavetinde bielefeld'de buluştu

Bielefeld'de 38. uluslararası Kur'ân-ı Kerîm tilavet yarışması gerçekleştirildi

Almanya’nın Bielefeld kentinde 17 Ekim tarihinde 38. Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması yapıldı. Etkinlik, Avrupa'nın farklı bölgelerinden ve Gürcistan, Kırgızistan ile Türkiye'den davetlilerin katılımıyla Bielefeld Stadthalle'de düzenlendi. Organizasyonun açılışını, önceki yarışmada 14-18 yaş kategorisi birincisi olan Bedirhan Şahin yaptı.

yarışmanın amaç ve yapısı:

Yaklaşık 41 yıl önce Avrupa Kur'ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması adıyla başlayan etkinlik, bu yıl uluslararası kimliğinde gerçekleştirildi. Yarışma, gençlerin Kur'ân-ı Kerîm ile bağlarını güçlendirmeyi, tilavet kabiliyetlerini geliştirmeyi ve Kur'ân'ın hayatın merkezinde yer almasına katkı sunmayı hedefliyor. Programa katılım yoğun oldu; organizasyonda 2 bin 500 kişi yer aldı.

kazananlar ve kategoriler:

Finale kalmaya hak kazanan sekiz genç iki ayrı yaş kategorisinde yarıştı. 10-13 yaş kategorisinde sıralama şu şekilde oluştu: 1. Hessen bölgesinden Ahmed Malik Ayan, 2. Doğu Fransa bölgesinden Musab Ağdere, 3. Ruhr-A bölgesinden Muaz Sever, 4. Viyana bölgesinden Yoldaş Önut.

14-18 yaş kategorisinde dereceye girenler ise: 1. Köln bölgesinden Ali Yahya Demir, 2. Ruhr-A bölgesinden Muhammed Cihad Romanoğlu, 3. Württemberg bölgesinden Latif Adak, 4. Viyana bölgesinden Emir Demir oldu.

ilk kez verilen Kur'ân'a hizmet ödülleri:

Bu yıl organizasyonda ilk defa Kur'ân'a Hizmet Ödülleri takdim edildi. Ödüller, 40 yılı aşkın süredir mihrapta olan Hafız İmam Abdullah Demir Hoca ile hafızlık çalışmalarının başlatılmasında emeği geçen Gürsel Turhan'a verildi. Programda ayrıca 17 genç imam hatibe icazet belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, hem finalistlerin hem de izleyicilerin yoğun ilgisini çekerken, yarışmanın geleneksel yapısını koruyarak uluslararası bir platforma dönüştüğü gözlendi.

40 YILDAN FAZLADIR MİHRAPTA OLAN HAFIZ İMAM ABDULLAH DEMİR HOCA VE HAFIZLIK ÇALIŞMALARININ...

40 YILDAN FAZLADIR MİHRAPTA OLAN HAFIZ İMAM ABDULLAH DEMİR HOCA VE HAFIZLIK ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASINDA EMEĞİ OLAN GÜRSEL TURHAN'A ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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