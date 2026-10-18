Tuana Süren Durres'te üç altınla gençler Avrupa şampiyonu oldu

Tuana Süren Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde Arnavutluk'un Durres kentinde podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren, Genç Kadınlar +86 kiloda önemli bir başarıya imza attı.
podyum performansı:
Süren, koparmada 108 kg, silkmede 133 kg ve toplamda 241 kg dereceleriyle üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
federasyonun tebriki:
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA MİLLİ SPORCU TUANA SÜREN, GENÇ KADINLAR +86 KİLODA 3 ALTIN MADALYA KAZANARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!