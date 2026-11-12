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Selanik göçmenlerinin 103 yıllık türbe dede pilav geleneği Bağcılar’da yaşatıldı

Bağcılar Mahmutbey'de 103 yıldır süren Türbe Dede Pilav Günü'nde belediye desteğiyle etli pilav dağıtıldı; gelenek UNESCO başvurusu için tescil bekliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:53

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Selanik göçmenlerinin 103 yıllık türbe dede pilav geleneği Bağcılar’da yaşatıldı

Bağcılar’da 103. kez düzenlenen Türbe Dede Pilav Günü

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde Selanik göçmenlerinin kuşaktan kuşağa aktardığı Türbe Dede Pilav Günü bu yıl 103’üncü kez gerçekleştirildi. Kasım ayının ikinci perşembesi düzenlenen etkinlik, Hasan Gürsu Camii bahçesinde yapıldı ve 7’den 70’e çok sayıda mahalle sakini programa katıldı.

Etkinlik, Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Bağcılar Belediyesi desteğiyle düzenlendi. Programda duanın ardından kazanlar başlatıldı ve vatandaşlara geleneksel etli pilav ikram edildi; Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız de kazan başına geçerek dağıtıma katıldı.

Etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Belediye ve dernek yetkilileri, geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Gelenek, hafıza ve tescil süreci:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, törende yaptığı konuşmada geleneğin bir milletin temel değeri olduğuna dikkat çekerek, emek verenlere teşekkür etti ve geleneğin kardeşliğe, dostluğa ve millî birliğe katkı sağlamasını diledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, geleneğin Cumhuriyet’le yaşıt olduğunu belirterek bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağını söyledi. Yıldız, geleneğin Yunanistan’ın Kavala ilçesindeki Nayıp Köyü’nden başladığını, Yusufpaşa’nın vasiyetiyle sürdürüldüğünü ve zamanla komşularıyla birlikte 20 bin kişiye kadar ulaşan bir geleneğe dönüştüğünü hatırlattı.

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu ise dernek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusunun kabul edildiğini belirtti ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Gürsu, Türbe Dede Pilav Bayramı’nın önümüzdeki yıllarda da yaşatılmasını diledi.

Etkinlik, hem yerel dayanışmanın hem de göç kökenli toplulukların kültürel hafızasını koruma çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti. Katılımcılar, birlik ve paylaşma vurgusunun öne çıktığı programda birlikte yemek yemenin ve anıları canlı tutmanın önemini yineledi.

ETKİNLİĞE KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, BAĞCILAR KAYMAKAMI ABDULLAH UÇGUN...

ETKİNLİĞE KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, BAĞCILAR KAYMAKAMI ABDULLAH UÇGUN, BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ, MAHMUTBEY SELANİKLİLER DERNEĞİ BAŞKANI MÜMİN GÜRSU, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ VE ÇOK SAYIDA MAHALLE SAKİNİ KATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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