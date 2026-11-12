Pehlivan: Gazze'ye yardım erişimini genişletmek için kapıları zorluyoruz

AFAD, COP31 alanında yardım ve müdahale çalışmalarını aktardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, COP31 alanında yaptığı konuşmada Gazze'deki insani tablonun kendilerini derinden üzdüğünü ve bölgeye yardım ulaştırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Pehlivan, AFAD'ın organizasyon sürecinde yoğun bir hazırlık döneminden geçtiğini ve sahada hızlı müdahale için kapasite oluşturduklarını vurguladı.

hazırlık ve küresel iletişim:

Pehlivan, AFAD'ın COP31'de görevli ekipleriyle birlikte başlangıçtan itibaren bin personelle hazırlık yaptığını söyledi. Kurumun, afet yönetimi bağlamında Birleşmiş Milletlere kayıtlı neredeyse tüm ülkelerle iletişim halinde olduğunu belirten Pehlivan, insani yardım çalışmalarında ise 5 kıtada 88 ülke ile irtibat kurduklarını aktardı. Buna göre AFAD, afet sonrası müdahale veya insani kriz desteği sağladığı ülkelere düzenli erişim sağlıyor.

gazze'ye ulaştırılan yardım ve karşılaşılan engeller:

Gazze'ye yönelik yardımların geçmişten bu yana sürdüğünü söyleyen Pehlivan, 2023 Ekim'den bu yana bölgeye 14 uçak, 21 gemi ile toplam 112 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı talimatları ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının, özellikle Kızılayın katkılarıyla çadır, gıda ve sağlık desteği sağlandığını ifade etti.

Pehlivan, sahadaki lojistik ve erişim zorluklarına dikkat çekerek, kış şartlarına hazırlık kapsamında çadır temini ve ısınma planlarının uygulandığını, ayrıca Kızılay ile kurulan aşevleri aracılığıyla tek bir günde 30 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını aktardı. Pehlivan, bu çalışmaları anlatırken yardım koridorlarının açılması için diplomasi ve sahadaki operasyonlarda ''kapıları zorladıklarını'' söyledi.

ayrım gözetmeksizin müdahale anlayışı:

AFAD Başkanı, kuruluşun müdahale yaklaşımının ayrım gözetmediğini vurguladı. Lübnan, Sudan, Somali, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen yardım faaliyetlerinin yanı sıra Venezuela'da meydana gelen depremde de 75 kişilik ekiple destek sağlandığını belirtti. Bu ekipte AFAD personeli, Türk Sağlık Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay mensuplarının yer aldığını söyleyerek dil, din ya da coğrafi yakınlık gözetmeksizin yardım ulaştırıldığını ifade etti.

cop31'de iş birliği çağrısı:

Pehlivan, COP31'de doğal afetler ve iklim kaynaklı krizlerle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Afet yönetiminin insani krizlerin çözümünde merkezi bir rolü olduğunu belirten Pehlivan, Türkiye'nin bu alandaki çabalarının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu hatırlattı; ülkemizin üst üste yedi kez dünyanın en cömert ülkesi seçildiğine değinerek, bu performansın daha da artmasını hedeflediklerini söyledi.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ (AFAD) BAŞKANI ALİ HAMZA PEHLİVAN, GAZZE’DEKİ GELİŞMELERİN İÇLERİNİ ACITTIĞINI VE ORAYA DESTEK OLMAK İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLADIKLARINI SÖYLEDİ.