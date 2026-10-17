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Kozan’da yağmura meydan okuyan 10. İsmet Atlı karakucak güreşleri kortejle açıldı

Kozan'da 10. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, yağışa rağmen kortej ve Ankara Seğmenleri gösterisiyle başladı; yarın 800 güreşçi er meydanına çıkacak.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:19

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kozan’da yağmura meydan okuyan 10. İsmet Atlı karakucak güreşleri kortejle açıldı

Kortej yağmura rağmen başladı:

Kozan Belediyesi önünden hareket eden kortej yürüyüşü, yoğun yağışa rağmen festival coşkusunu düşürmedi. Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçe protokolü, Ankara Seğmenler Kulübü üyeleri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi’nde sahne alan Ankara seğmenleri, kılıçlı gösterileri ve geleneksel oyunlarıyla izleyicilerden alkış aldı ve kortejin yağmura rağmen sürmesi etkinliğin kararlılığını gösterdi.

Güreş programı ve beklentiler:

Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri kapsamında müsabakalar yarın saat 10.00'da başlayacak. Organizasyonda dünya ve olimpiyat şampiyonlarının yanı sıra Kırkpınar başpehlivanlarının da yer alması bekleniyor. Etkinlikte 32 başpehlivanın mücadele etmesi ve yaklaşık 800 güreşçinin er meydanına çıkması planlanıyor.

Bu yılki güreşler, geçen yıl İsmet Atlı adına açılan müze ve park alanında gerçekleştirilecek; organizasyonun amacı Türk güreş geleneğini koruyup gelecek kuşaklara aktarmak olarak açıklandı.

Festivalin kültürel kimliği ve katılımcı sözleri:

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, etkinliğin sadece bir spor müsabakası olmadığını, Türk kültürünün çeşitli motiflerini bir araya getiren bir festival olduğunu vurguladı. Atlı, organizasyonun bayram havasında geçmesini istediklerini belirterek, güreş, Ankara seğmenleri ve zeybek gibi unsurların festivalin zenginliğini oluşturduğunu ifade etti.

Atlı ayrıca, beş kez Kırkpınar başpehlivanlığı kazanan Recep Kara'nın etkinlikte bulunduğunu ve gelecek yıl jübilesinin Kozan'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Ankara Seğmenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir ise güreşi Türklerin ata sporu olarak nitelendirip, yağmur altında yapılan gösterinin kendileri için çok özel olduğunu belirtti. Demir, birçok güreş festivaline katıldıklarını ancak Kozan'daki deneyimin farklı ve keyifli olduğunu kaydetti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ İSMET ATLI’NIN ADINI...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ İSMET ATLI’NIN ADINI YAŞATMAK AMACIYLA BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENEN GELENEKSEL İSMET ATLI KARAKUCAK GÜREŞLERİ, YAĞMURA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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