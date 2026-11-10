Kocasinan satrançta gençlerin stratejisini ve geleceğini inşa ediyor

Kocasinan ikinci kez Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak

Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyon, 14-21 Kasım tarihleri arasında Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin dört bir yanından usta ile genç sporcuları bir araya getirecek. Yedi günlük turnuva, strateji, zeka ve sabrın ön plana çıktığı karşılaşmalara sahne olacak.

Turnuva detayları:

Satranç Türkiye Kupası, katılımcılara ulusal rekabetin en üst düzeyini yaşatacak bir platform sunuyor. Hakem ve organizasyon kadrosu tarafından planlanan program kapsamında farklı yaş ve derecelerden sporcuların mücadeleleri izleyiciyle buluşacak. Etkinlik, Kayseri'nin spor alanındaki marka değerine katkı sağlayarak kent merkezindeki sportif faaliyetlerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Turnuva süresince gerçekleştirilecek maçlar, genç sporcuların ulusal arenada tecrübe kazanmasına yardımcı olurken, izleyicilere de satrancın eğitimsel ve kültürel önemini hatırlatacak etkinlikler eşlik edecek. Bu kapsamda düzenlenecek atölye ve serbest etkinliklerle spora yeni ilgi duyan çocukların da sürece katılması sağlanacak.

Yatırım ve hedefler:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yaptığı açıklamada, satrancın çocukların düşünme, analiz etme ve problem çözme becerilerini geliştiren bir eğitim aracı olduğunu vurguladı ve "Bu turnuvada kazanan, Türkiye’nin geleceği olan evlatlarımız olacaktır." ifadesini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, fiziki ve sosyal yatırımlar içinde en değerlisinin insan odaklı olanlar olduğunu belirterek satranç merkezinin bu vizyonun somut bir sonucu olduğunu söyledi.

Şehre kazandırılan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi, Kocasinan'ı ülke içinde sayılı merkezlerden biri haline getirmek ve gençlere ulusal ile uluslararası düzeyde rekabet imkânı sağlamak amacıyla tasarlandı. Belediye, bu merkezden yetişecek sporcuların sadece Türkiye şampiyonlukları değil, uluslararası başarılar da elde edeceğine inanıyor ve bu hedef doğrultusunda altyapı ile organizasyon kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ederek, benzer ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını artırma kararlılığını tekrarladı. Belediye yetkilileri, yapılan yatırımların uzun vadede çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacağını ve satrancın bu sürecin önemli bir parçası olacağını belirtiyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TÜRKİYE KUPASI’NA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR. KAYSERİ’DE TEK, TÜRKİYE’DE İSE SAYILI ÖRNEKLERDEN BİRİ OLAN SATRANÇ EĞİTİM VE TURNUVA MERKEZİ’Nİ ŞEHRE KAZANDIRARAK SATRANÇ SPORUNA ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, TÜRKİYE KUPASI’NIN YENİDEN KOCASİNAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENMESİNİN, BU ALANDA ATILAN DOĞRU ADIMLARIN VE YAPILAN YATIRIMLARIN EN SOMUT GÖSTERGESİ OLDUĞUNU VURGULADI.