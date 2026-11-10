Bursa'da anma törenleriyle Atatürk 88'inci ölüm yıldönümünde yad edildi

Bursa'da anma törenleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde bir dizi anma etkinliği düzenledi. Etkinlikler kapsamında hem valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen resmî törene katılım sağlandı hem de belediye bünyesindeki programlarla anma gerçekleştirildi.

resmî tören ve çelenk sunma:

Bursa Valiliği tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında Heykel'de düzenlenen resmî törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba katıldı. Törene Vali Erol Ayyıldız ve il protokolü de iştirak etti. Başkan Vekili Biba, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu yapıldı, İstiklâl Marşı okundu ve ay yıldızlı bayrak göndere çekilerek yarıya indirildi. Törenin ardından başkan vekili ve protokol heyeti, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki anma programı ve sergiyi ziyaret etti.

büyükşehirde kurum içi anma ve mesaj:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum binalarında da anma törenleri düzenledi. Belediye personeli, sirenlerin çalmasıyla birlikte saat 09:05'te saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklâl Marşı ile anma yapıldı. Tören sonunda personel, Atatürk büstüne kasımpatı çiçekleri bıraktı. Başkan Vekili Şahin Biba yayınladığı mesajda, anma programlarına katıldıklarını, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programa iştirak ettiklerini ve belediye tarafından düzenlenen 'Manşetlerde Yankılanan Veda' sergisini ziyaret ederek Atatürk'ün aziz hatırasını yad ettiklerini belirterek mesajını 'Saygı ve Rahmetle' sonlandırdı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İŞTİRAKLERİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.