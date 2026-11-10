Hayvan pazarlarında görünür denetim: Aydın’da sağlık ve hareket kontrolü

Denetimler ve hedefleri:

Aydın'da bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla yürütülen denetimler devam ediyor. Bu çalışmaları yürüten Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, pazar alanlarında planlı ve sistemli kontroller gerçekleştiriyor.

Denetimlerde öne çıkan uygulamalar:

Pazara getirilen hayvanların sağlık durumu, kulak küpeleri ve sevk belgeleri detaylı şekilde inceleniyor. Mevzuata uygun olan hayvanların pazara girişine izin verilirken, eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilen durumlarda ilgili kişilere uyarı yapılıyor ve gerekli idari işlemler başlatılıyor.

Uygulama ve takip:

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve güvenilir hayvan ticaretinin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların ve hayvan sahiplerinin belge ve hijyen kurallarına dikkat etmesi istendi.

AYDIN’DA BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ YAYILMASININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN HAREKETLERİNİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA HAYVAN PAZARLARINDA DENETİMLER SÜRÜYOR.