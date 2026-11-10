Kocaeli'nin ulaşım ordusu COP31'de görev başında

UlaşımPark COP31'de hizmet veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da ulaşım organizasyonunda görev alıyor. Konferans süresince görevlendirilen ekip, zirveye katılan ziyaretçi ve delegelerin taşınmasından sorumlu.

Araç ve personel dağılımı:

Organizasyon için toplam 70 otobüs ve 116 personel görevlendirildi. Kullanılan otobüslerin 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si dizel yakıtla çalışıyor; bu dağılım UlaşımPark'ın filo yapısını yansıtıyor.

Operasyon süresi ve görevler:

UlaşımPark ekipleri, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenli seferlerle COP31 alanına gelen farklı ülkelerden katılımcıların ulaşım ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şirketin araç filosu ve personeliyle ulaşım organizasyonunda aktif rol aldığı vurgulandı.

Zirvenin kapanışına kadar planlanan ulaşım operasyonunda şirketin araç ve personel yapısı aynı şekilde hizmet sunmayı sürdürecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA ULAŞIM HİZMETİ SAĞLIYOR.