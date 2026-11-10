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Osmangazi'de Atatürk saygı, minnet ve rahmetle anıldı

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında belediye hizmet binası önündeki törende sirenler, saygı duruşu ve başkanın konuşmasıyla andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Osmangazi'de Atatürk saygı, minnet ve rahmetle anıldı

Tören ve katılımcılar:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Belediye hizmet binasının bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenlerle birlikte kentte hayat bir dakikalığına durdu ve katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkanın mesajı:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda yılmadan yürümeyi sürdüreceklerini vurguladı. Başkan Aydın şu ifadelere yer verdi: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 88’inci yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizlere açtığı aydınlık yolunda, bağımsızlık yolunda, hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Açtığı bu yoldan ilelebet ayrılmayarak, bizlere bıraktığı mirası ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünü yaşatmaya ant içtik. Ruhu şad olsun.

Anma hazırlıkları ve semboller:

10 Kasım anma programı kapsamında Osmangazi Belediyesi hizmet binası Türk bayrakları ile donatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı ve bağlılığın bir ifadesi olarak bayraklar yarıya indirildi ve Ulu Önder özlem ve minnetle anıldı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YILINDA SAYGI, MİNNET VE RAHMETLE ANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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