Kocasinan'da ara tatil çocukların yeteneklerini keşfe dönüştürecek

Kocasinan'da ara tatil programı:

Kocasinan Belediyesi, ara tatili çocukların hem eğlenip hem de yeni beceriler kazanacağı bir döneme çevirmek için kapsamlı bir program hazırladı. Kocasinan Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, 16-20 Kasım tarihleri arasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açık olacak.

Program, sinema gösterimlerinden oyun tasarımı ve kodlama atölyelerine; origami, ebru ve dikkat geliştirme çalışmalardan matematik odaklı oyun atölyelerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Etkinliklerle çocukların hem dinlenip hem de yeni ilgi alanları keşfetmeleri hedefleniyor.

başkanın mesajı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara yönelik çalışmalara verdikleri önemi vurgulayarak, 'Evlatlarımızın mutluluğu, geleceğimize yaptığımız en güzel yatırımdır' dedi. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sadece eğitim hayatlarında değil sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinde de desteklenmelerinin önemine dikkat çekti ve tüm çocukları etkinliklere davet etti.

gün gün etkinlik takvimi:

Ara tatil boyunca her güne ayrı bir program planlandı. Etkinliklerin öne çıkanları şöyle:

Genel program: 16-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinlikler sabah saat 10.00-11.00 arasında Ertuğrulgazi Akademi'de oyun tasarımı ve kodlama atölyesi ile başlıyor. Sinema gösterimleri ise çocuklara arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme olanağı sunuyor; gösterimler 16, 18 ve 20 Kasım'da saat 13.30'da Hacı Mustafa Tarman Sinan Kütüphanesi (Erkilet) ve 17-19 Kasım'da saat 13.30'da Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

El becerileri ve atölyeler: 16 Kasım Pazartesi saat 11.00-12.30'da Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde origami; 18 Kasım Çarşamba aynı saatte Ertuğrulgazi Akademi'de tekrar origami atölyesi düzenlenecek. 17 Kasım Salı günü Ertuğrulgazi Akademi'de saat 14.45-15.45'te 'güvenli bağlanma' temalı anne ve çocuk atölyesi planlandı. 20 Kasım Cuma günü saat 13.30-14.30 arasında Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde ebru atölyesi yapılacak, aynı gün saat 14.30'da Ertuğrulgazi Akademi'de zeka oyunları turnuvası düzenlenecek.

Düşünme ve problem çözme atölyeleri: 19 Kasım Perşembe saat 14.30-15.30'da 9-10 yaş grubuna yönelik dikkat atölyesi Mimarsinan Çocuk Kulübü'nde yapılacak. Haftanın her günü farklı akademilerde gerçekleştirilecek oyunla matematik atölyeleri çocukların matematiği eğlenerek öğrenmesini destekleyecek; atölyeler 16 Kasım'da Yakut Akademi, 17 Kasım'da Ertuğrulgazi Akademi, 18 Kasım'da Yakut Akademi ve 19 Kasım'da Ertuğrulgazi Akademi'de saat 14.00-15.00 arasında gerçekleşecek.

kocaşef: küçük şeflerin mutfak yarışı:

'Kocaşef Çocuklar Mutfakta' etkinliği kapsamında Kocasinan Akademi bünyesinde 10-13 yaş grubundaki çocuklar için 'Çocuklar Arası Tatlı Tarifler Yarışması' düzenlenecek. Her akademide 12 çocuğun katılacağı ön eleme yarışmaları 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek; sırasıyla Yakut, Ertuğrulgazi, Yenişehir ve Erciyesevler akademilerinde cupcake ve kurabiye hazırlıklarıyla hünerler sergilenecek. Ön eleme yarışmaları saat 13.00'te başlayacak ve final 20 Kasım Cuma günü Ertuğrulgazi Akademi'de yaş pasta hazırlama üzerinden yapılacak.

Yarışma, çocukların mutfak becerilerini geliştirmeyi, paylaşmayı ve üretme sevinciyle tanışmalarını amaçlıyor. Etkinlik, ara tatilin en renkli organizasyonlarından biri olarak planlandı.

başvuru ve iletişim:

Etkinlikler kontenjanlarla sınırlı olup katılım için başvuru gereklidir. Başvurmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.kocasinan.bel.tr/kurslar adresini ziyaret edebilir veya 0352 222 70 00 numaralı telefondan 2574 ve 2580 dahili hatları üzerinden bilgi alabilir.

Kocasinan Belediyesi yetkilileri, ara tatilin çocuklar için hem dinlenme hem de keşif fırsatı sunduğunu belirtiyor ve aileleri çocuklarını programa yönlendirmeye çağırıyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLARIN HEM EĞLENMELERİ HEM DE YENİ BECERİLER KAZANMALARI İÇİN BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER HAZIRLADI. KOCASİNAN ÇOCUK KULÜBÜ VE KOCASİNAN AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAM KAPSAMINDA SİNEMA GÖSTERİMLERİNDEN OYUN TASARIMI VE KODLAMAYA, ORİGAMİ VE DİKKAT ATÖLYELERİNDEN MATEMATİK ETKİNLİKLERİNE, ÇOCUK MUTFAĞINDAN TATLI TARİFLERİ YARIŞMASINA KADAR PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK. ÇOCUKLARIN TATİL SEVİNCİNİ ÖĞRENME, ÜRETME VE EĞLENCEYLE BULUŞTURACAKLARINI BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "EVLATLARIMIZIN MUTLULUĞU, GELECEĞİMİZE YAPTIĞIMIZ EN GÜZEL YATIRIMDIR" DEDİ.