Eğitimde iş birliği: Türkiye ve Suudi Arabistan mutabakat zaptı imzaladı

Görüşme ve mutabakat zaptı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi ve iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğini genişletecek mutabakat zaptını imzaladı. Toplantıda Tekin, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin tarih boyunca iyi olduğunu, bu ilişkileri güçlendirmek için eğitim bakanlıklarının merkezi bir rolü olduğunu vurguladı.

Tekin, dünyadaki savaşlar, insan hakları ihlalleri ve özellikle sosyal medya dahil çeşitli platformlarda çocuklar ve gençleri hedef alan dezenformasyonun, eğitim kurumları arasında daha sıkı iş birliklerini zorunlu kıldığını belirtti. Tekin sözlerine şu ifadelerle devam etti: Eğer eğitim sistemleri barışa, insan haklarına ve karşılıklı dostane ilişkilere yeterince yer verse, dünyada savaşlar, insan hakları ihlalleri olmaz.

Eğitim iş birliğinin kapsamı:

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında öğretmen, öğrenci ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri; eğitim personelinin mesleki gelişimi; ortak araştırmalar ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca özel eğitim, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi; Türkçe ve Arapça öğretiminin desteklenmesi; eğitim yeterlilikleri ve sertifikalarının karşılıklı tanınması ve denklik süreçlerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Okul açılış ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması da mutabakatın diğer önemli başlıkları arasında yer aldı.

Yapay zekâ ve değer uyumu:

Görüşmede yapay zekânın eğitim öğretim süreçlerindeki etkileri de ele alındı. Tekin, yapay zekânın olumlu ve olumsuz yönlerinin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Suudi mevkidaş El-Benyan, yapay zekânın eğitimde önemli bir role sahip olduğunu ancak bu rolün dini ve ulusal değerlerle örtüşmesi gerektiğini ifade etti. El-Benyan eğitimde erken dönemde yapılan çalışmalara özellikle dikkat çekti ve yapay zekânın bu bağlamda nasıl konumlandırılacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdürüleceğini söyledi.

Toplantıda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de hazır bulundu. Taraflar, imzalanan mutabakatın bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında iki ülke arasında eğitim alanında somut iş birlikleri yaratmasını ve kurumlar arası temasları artırmasını hedefliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, SUUDİ ARABİSTAN EĞİTİM BAKANI YUSUF BİN ABDULLAH EL-BENYAN'I AĞIRLADI. GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA EĞİTİM ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI.