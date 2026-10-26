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Küçükçekmece'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 2 kadın hafif yaralandı

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde saat 22.00'de bir otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu H.E. ile N.A. hafif yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de otomobil minibüse arkadan çarptı: 2 kadın hafif yaralandı

kaza ayrıntıları:

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Halkalı Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki 34 KHJ 349 plakalı otomobil, önünde giden 34 M 51 30 plakalı minibüse arkadan çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Olayda minibüste bulunan iki kadın, H.E. ve N.A., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

araçların kaldırılması ve soruşturma:

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı ve polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece&#039;de otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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