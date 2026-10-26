Okan buruk derbide üstünlüğünü sürdürdü: Fenerbahçe karşısında yedinci galibiyet

Okan Buruk'un fenerbahçe serisi
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak takımın başında Fenerbahçe ile çıktığı 12 derbide toplam 7 galibiyet elde etti. 2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, bu süreçte rakibine karşı kaydettiği zafer sayısını artırdı; galibiyetlerden 1'i hükmen olarak kayda geçti.
lig takvimi ve maçın önemi:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Söz konusu karşılaşma, Buruk'un derbi bilançosunu güncelleyecek ve iki kulüp arasındaki rekabetin seyrinde belirleyici olacak.
bilanço ve performans detayları:
Bilanço, Buruk döneminde Fenerbahçe'ye karşı ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet olduğunu gösteriyor. Bu istatistikler teknik direktörün derbi yönetimindeki istikrarını ve maç içi kararlarının önemini ortaya koyuyor.
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA FENERBAHÇE İLE 12. KEZ KARŞILAŞIRKEN, 7 GALİBİYET ELDE ETTİ.
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