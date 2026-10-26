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Kovalamaca duvarla son buldu: çalıntı araçla kaçan iki şüpheli mahallelinin yardımıyla yakalandı

Kocaeli'den çalınan Mercedes'le Düzce'de polisten kaçan iki şüpheli, aracın bahçe duvarına çarpması sonrası mahallelinin yardımıyla yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovalamaca duvarla son buldu: çalıntı araçla kaçan iki şüpheli mahallelinin yardımıyla yakalandı

olayın gelişimi:

Kocaeli'den çalındığı belirlenen 41 GB 119 plakalı Mercedes marka otomobil, Düzce Hal Kavşağı'nda trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Sürücü O.A., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takiben ilçede başlayan kovalamaca, araç Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarpmasıyla sonlandı.

kovalamaca ve kaçış çabaları:

Kaza sonrası araçtan inen O.A. ve M.Ş. yaya olarak kaçtı. Bölgede bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin arasına karışarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları bildirildi. Mahalle sakinlerinin yönlendirmeleri ve polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüpheliler saklandıkları yerde yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Her iki şüphelinin de çeşitli suçlardan arandığı öğrenilirken, çalıntı otomobil incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Gözaltına alınan O.A. ve M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ’DEN ÇALINAN MERCEDES MARKA OTOMOBİLLE ANKARA’YA GİTMEYE ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ, DÜZCE’DE...

KOCAELİ’DEN ÇALINAN MERCEDES MARKA OTOMOBİLLE ANKARA’YA GİTMEYE ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ, DÜZCE’DE POLİSİN TAKİBİNE TAKILDI. DAKİKALAR SÜREN KOVALAMACA, ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPMASIYLA SONA ERDİ. YAYA OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER, MAHALLE SAKİNLERİNİN DE YARDIMIYLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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