Edremit’te kavşakta çarpışma, tanınmış turizmci hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edremit Devlet Hastanesi önünden gelerek Havran istikametine dönüş yapan 10 ARR 446 plakalı motosikleti süren Mustafa Özcan (40) ile, aynı yönde seyir halindeki 35 BZL 640 plakalı otomobilin F. S. yönetimindeki aracı çarpıştı.

müdahale ve can kaybı:

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Özcan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Mustafa Özcan hayatını kaybetti. Kazanın oluş şekli ve sürücülerin durumu ile ilgili tespitler, olay yerindeki ilk incelemenin ardından hastane kayıtlarına yansıtıldı.

görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları:

Kaza anı çevredeki iş yeri ve güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler, kazanın Edremit Devlet Hastanesi önünden dönüş sırasında gerçekleştiğini ve çarpışma anının net olarak kaydedildiğini gösteriyor. Görgü tanıkları ile kamera kayıtlarının çarpışmanın nedenini aydınlatmada önemli olacağı belirtiliyor.

Mustafa Özcan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış, Balıkesir Kent Konseyi Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu ile Edremit Turizm İşletmecileri Derneği yönetiminde yer almıştı ve kentte tanınan bir isimdi. Kazanın ardından bölge sakinleri ve ilgili kurumlar taziyelerini iletti.

Soruşturmanın sürdüğü, kaza ile ilgili detaylı incelemelerin ve tarafların ifadelerinin alındığı bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, TURİZMCİ MUSTAFA ÖZCAN HAYATINI KAYBETTİ.