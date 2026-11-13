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Futbol sahasının tavanında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Bolu'da evden kaçan kedi, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki parktaki futbol sahasının tavan filesinde mahsur kaldı; itfaiye kurtarıp sahibine teslim etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Futbol sahasının tavanında mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Olayın ayrıntıları:

Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesindeki parkta meydana gelen olayda, evden kaçan bir sahipli kedi futbol sahasının tavanındaki filelere çıkarak mahsur kaldı. Parkta bulunan vatandaşlar kedinin bulunduğu yerden inmesini bekledi ancak kendi çabalarıyla başarı sağlanamadı.

Müdahale süreci:

Durumu gören çevre sakinleri, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracını kullanarak kedinin bulunduğu yüksekliğe ulaştı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kedi güvenli şekilde indirildi.

Kedinin teslimi ve sonuç:

Kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Olay yerindeki vatandaşlar müdahalenin ardından rahat bir nefes alırken, ekipler kısa sürede müdahaleyi sonlandırdı.

BOLU’DA EVDEN KAÇAN SAHİPLİ KEDİ, FUTBOL SAHASININ TAVANINDAKİ FİLELERE ÇIKTI. MAHSUR KALAN KEDİ...

BOLU’DA EVDEN KAÇAN SAHİPLİ KEDİ, FUTBOL SAHASININ TAVANINDAKİ FİLELERE ÇIKTI. MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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