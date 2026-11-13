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Otizm merkezinde cumhuriyet coşkusu: özel ihtiyaçlı çocuklar sahnede

Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi’ndeki 43. yıl dönümü etkinliğinde özel ihtiyaçlı çocuklar gösteri sundu; bakan Hasipoğlu destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Otizm merkezinde cumhuriyet coşkusu: özel ihtiyaçlı çocuklar sahnede

etkinlik merkezde coşkuya dönüştü:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi’nde düzenlenen törende, özel ihtiyaçlı çocuklar, gençler ve aileleri bir araya geldi. Ülkenin ilk otizm merkezi olma özelliğini taşıyan ve iki ay önce hizmete açılan merkezde gerçekleştirilen etkinlik, cumhuriyet coşkusunu ve toplumsal katılımı ön plana çıkardı.

çocukların performansları ve kültürel tanıtımlar:

Törende özel ihtiyaçlı çocuklar dans ve folklor gösterileri ile şiir dinletileri sundu; performanslar katılımcılardan büyük beğeni aldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Kıbrıs Günü stantlarında ise Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecekler, gelenekler ve kültürel değerler tanıtıldı. Aileler ve izleyiciler, çocukların sahne performanslarına gösterdikleri ilgiyle kutlamalara eşlik etti.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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