Kocasinan'da sokak hayvanlarına doğayla uyumlu modern yaşam alanı

kocasinan'da bütüncül bir yaklaşım:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı projeleri anlattı. Belediye, sağlık, beslenme, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerini birbirine bağlayan uygulamalarla örnek bir model sunuyor. Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların temelinde insanların huzuru ve doğanın korunmasının birlikte ele alınması bulunduğunu vurguluyor.

tesisler ve hizmet ağı:

Projeler arasında ön plana çıkan uygulamalar, farklı ölçeklerdeki yatırım ve hizmetleri tek çatı altında birleştiriyor. Kedi Kasabası, Yakut Mahallesi'nde 2023 yılında hayata geçirilen, kedilere yönelik özel bir yaşam alanı olarak kurgulandı; çocukların ve gençlerin hayvanlarla etkileşim kurabileceği bir ortam sunuyor. İlçe genelinden toplanan hayvanların bakımının yürütüldüğü Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ise 25 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor ve tedavi, bakım ile rehabilitasyon hizmetlerini bir arada veriyor.

Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesini sağlamak üzere kurulan Mama Üretim Merkezi, günlük üretim kapasitesiyle tesislerin gıda ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve israfın önüne geçme amacına hizmet ediyor. Ayrıca yaralı hayvanların hızlı müdahalesi için görev yapan Küçük Dostlar Ambulansı, belediyenin hizmet ağının önemli bir parçası; ambulans, dokuz yıl önce başlatılan hizmetle birlikte acil müdahalelerde etkin rol oynuyor.

uygulamanın ayrıntıları ve hedefleri:

Kocasinan Belediyesi, tesislerde hem doğal yaşamı destekleyecek geniş alanlar hem de modern bakım birimleri oluşturduğunu belirtiyor. Başkan Çolakbayrakdar, «Küçük dostlarımıza doğal yaşamla birlikte lüks konforu aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz» diyerek projenin hem hayvan refahını hem de toplumun beklentilerini gözettiğini ifade etti.

Belediyenin yaklaşımı, sadece barınma sağlamaktan öte; kısırlaştırma, tedavi, beslenme ve sahiplendirme süreçlerinin entegre edildiği bir sistem kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerin birbirini tamamlayan bir ağ oluşturduğu, hizmetlerin sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı planlandığı vurgulanıyor.

Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yapılan çalışmaların örnek teşkil etmesini amaçladıklarını belirterek, «Belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. İnsanımıza hizmet ederken çevremizi paylaştığımız tüm canlıları da unutmuyoruz» dedi. Belediye yetkilileri, mevcut projeleri genişleterek sürdüreceklerini ve benzer yaklaşımların başka bölgelere de örnek olmasını istediklerini ekliyor.

Sonuç olarak, Kocasinan Belediyesi'nin Kedi Kasabası'ndan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Mama Üretim Merkezi'nden Küçük Dostlar Ambulansı'na kadar uzanan yatırımları, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için tasarlanmış bütüncül bir model sunuyor. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların sevgi, titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü ifade ediyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; "KÜÇÜK DOSTLARIMIZA DOĞAL YAŞAMLA BİRLİKTE BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORUNDA BİR YAŞAM ALANI SUNUYORUZ" DEDİ.