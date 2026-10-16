Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni parklarda çocukların toprakla buluştuğu alanlar oluşturduklarını ve kiremit irmiği zemin uyguladıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

Kocasinan'da park tasarımı çocuk odaklı yeşile taşınıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede sürdürülen yeşil alan çalışmaları kapsamında yeni yapılan parklarda çocukların toprağa erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, amaçlarının insanların özündeki toprakla bağını koparmamak ve kent yaşamında doğaya daha fazla yer vermek olduğunu vurguladı.

toprakla temas ve zemin tercihleri:

Başkan Çolakbayrakdar, uygulamada çocukların toprakla buluşup vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını belirterek, yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği ve iklim ile insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıldığını söyledi. Söz konusu yaklaşımın hem oyun alanlarında doğal deneyimi artırmayı hem de kullanım konforunu gözetmeyi hedeflediği ifade edildi.

mevcut parkların bakımı ve yeni alanlar:

Kocasinan Belediyesi, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, proje yaklaşımını anlatırken şunları söyledi: "Toprak, insana enerji verir. İnsanın özündeki toprakla bağını koparmamak gerekir. Bu nedenle her yaptığımız parkta, çocukların toprakla buluşup vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz."

Belediye yetkilileri, park yapımı, çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’a yeni bir soluk katıldığını ve sosyal alanların sayısının artırıldığını belirtiyor. Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerle 7’den 70’e herkesin beklentisini gözeten projeler üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Başkanın verdiği mesaja göre, Kocasinan’da yeşil alan odaklı bu pratikler yalnızca estetik düzenlemeler değil; kentte yaşam kalitesini artırmayı, çocukların doğayla erken temasını desteklemeyi ve halk sağlığını göz önünde tutan zemin tercihleriyle uzun vadeli fayda sağlamayı amaçlıyor. "Daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, İNSANIN ÖZÜNDE OLAN TOPRAKLA BAĞINI KOPARMAMAK...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, İNSANIN ÖZÜNDE OLAN TOPRAKLA BAĞINI KOPARMAMAK AMACIYLA YEŞİL ALAN AĞIRLIKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ VE ÖZELLİKLE YENİ YAPILAN TÜM PARKLARDA, ÇOCUKLARIN TOPRAKLA BULUŞABİLECEĞİ VE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ ALANLAR OLUŞTURDUKLARINI SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gıda güvenliği için 220 işletmede eş zamanlı et denetimi
images

Denizli'de güvenilir gıda için sıkı denetimler sürüyor
images

Sporun gücüyle bağımlılığa karşı bilinçlenen Bayburtlu gençler
images

Anne sağlığı odağında aile hekimlerine güncel gebelik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havza'da hafızlık kursu ve müftülük binası inşaatında son aşama

Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim

Afetlerde ilk müdahaleyi yapacak ekip akreditasyon için zorlu eğitimden geçiyor

Gıda güvenliği için 220 işletmede eş zamanlı et denetimi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı