Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

Kocasinan'da park tasarımı çocuk odaklı yeşile taşınıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede sürdürülen yeşil alan çalışmaları kapsamında yeni yapılan parklarda çocukların toprağa erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, amaçlarının insanların özündeki toprakla bağını koparmamak ve kent yaşamında doğaya daha fazla yer vermek olduğunu vurguladı.

toprakla temas ve zemin tercihleri:

Başkan Çolakbayrakdar, uygulamada çocukların toprakla buluşup vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını belirterek, yürüyüş yollarında ise tartan zeminler yerine uzmanların önerdiği ve iklim ile insan sağlığı açısından daha sağlıklı olan kiremit irmiği kullanıldığını söyledi. Söz konusu yaklaşımın hem oyun alanlarında doğal deneyimi artırmayı hem de kullanım konforunu gözetmeyi hedeflediği ifade edildi.

mevcut parkların bakımı ve yeni alanlar:

Kocasinan Belediyesi, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, proje yaklaşımını anlatırken şunları söyledi: "Toprak, insana enerji verir. İnsanın özündeki toprakla bağını koparmamak gerekir. Bu nedenle her yaptığımız parkta, çocukların toprakla buluşup vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz."

Belediye yetkilileri, park yapımı, çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla Kocasinan’a yeni bir soluk katıldığını ve sosyal alanların sayısının artırıldığını belirtiyor. Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerle 7’den 70’e herkesin beklentisini gözeten projeler üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Başkanın verdiği mesaja göre, Kocasinan’da yeşil alan odaklı bu pratikler yalnızca estetik düzenlemeler değil; kentte yaşam kalitesini artırmayı, çocukların doğayla erken temasını desteklemeyi ve halk sağlığını göz önünde tutan zemin tercihleriyle uzun vadeli fayda sağlamayı amaçlıyor. "Daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, İNSANIN ÖZÜNDE OLAN TOPRAKLA BAĞINI KOPARMAMAK AMACIYLA YEŞİL ALAN AĞIRLIKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ VE ÖZELLİKLE YENİ YAPILAN TÜM PARKLARDA, ÇOCUKLARIN TOPRAKLA BULUŞABİLECEĞİ VE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ ALANLAR OLUŞTURDUKLARINI SÖYLEDİ.