Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kocatepe Mahallesi'nde yangın:
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hızlı müdahale ve söndürme çalışması:
İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hasar ve bölge durumu:
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya başka bir yaralanma bildirilmediği, yangının daha geniş bir alana sıçramadan söndürüldüğü aktarıldı.
İSKENDERUN KOCATEPE MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.
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