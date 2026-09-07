Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kocatepe Mahallesi'nde yangın:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hızlı müdahale ve söndürme çalışması:

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hasar ve bölge durumu:

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya başka bir yaralanma bildirilmediği, yangının daha geniş bir alana sıçramadan söndürüldüğü aktarıldı.

İSKENDERUN KOCATEPE MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.