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Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

İskenderun Kocatepe Mahallesi'nde TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Kocatepe Mahallesi'nde yangın:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hızlı müdahale ve söndürme çalışması:

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hasar ve bölge durumu:

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Olayda can kaybı veya başka bir yaralanma bildirilmediği, yangının daha geniş bir alana sıçramadan söndürüldüğü aktarıldı.

İSKENDERUN KOCATEPE MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

İSKENDERUN KOCATEPE MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARAÇ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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