Ağrı'da yeni sınıf heyecanı oyun temelli uyum haftasıyla başladı

Uyum haftası uygulaması başladı

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Ağrı’da okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası programı başladı. Program kapsamında öğrencilerin okula ve arkadaşlarına alışmasını kolaylaştıracak etkinlikler planlandı.

Ziyaret ve inceleme:

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp ve Şube Müdürü Fırat Güzelyüz İbrahim Çeçen İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çakan, öğrencilerle sohbet edip heyecanlarına ortak olurken, velilerle görüşüp öğretmenlerden uyum haftası çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Program içeriği ve amaçları:

Uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul 1 için 5 gün, ortaokul 5 için 3 gün olarak uygulanacak ve 11 Eylül tarihinde sona erecek. Etkinlikler oyun temelli ve yaşantıya dayalı yöntemlerle düzenlenerek öğrencilerin sosyal uyumunu desteklemeyi hedefliyor. Programlar; okul-aile iş birliğine vurgu yaparken, okul dışı öğrenme ortamlarına da yer veriyor.

Çakan, öğrencilerin eğitim hayatına güvenli ve mutlu bir başlangıç yapmasının önemine dikkat çekerek, öğretmenler ve velilerle el ele verip her öğrencinin okula sevgiyle, güvenle ve heyecanla başlamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti: "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunun ilk gününden itibaren yanlarında olacağız."

AĞRI'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL 1'İNCİ VE ORTAOKUL 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYUM HAFTASI BAŞLADI.